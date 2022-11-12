Политика и власть 12.11.2022 в 16:42

В горсовете Улан-Удэ подняли «пожарную» проблему микрорайона Забайкалький

Из-за неудобного расположения микрорайона огнеборцы не всегда успевают вовремя приехать
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Текст: Станислав Сергеев
В горсовете Улан-Удэ подняли «пожарную» проблему микрорайона Забайкалький
О проблеме жителей мкр. Забайкальский на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета рассказал депутат Саян Холхоев.

- Не так давно дом сгорел в микрорайоне Забайкальский. Я так понимаю, он почти полностью сгорел, и машина просто не успевает туда доехать. Ближайший гараж у вас находится на Комушке. Есть какие-то нормы по времени? И если вдруг будет закрыт переезд? Тем более рядом с микрорайоном Забайкальский рядом лесной массив, - обратился он к и. о. начальника управления по ЧС администрации города Дмитрию Федорову.

По словам последнего, в администрации города об этой проблеме знают. И есть несколько вариантов ее решения:

- Это создание в микрорайоне Забайкальский отдельного пожарного подразделения, добровольческого отряда из числа местного населения. Также мы сейчас изучаем возможность восстановления пожарной части, которая расположена на ТЭЦ-2. Сейчас данная пожарная часть раскомплектована. Ранее, в 90-х годах, там находилась специализированная пожарная часть МЧС. Прорабатывается вопрос, что при развитии ТЭЦ-2 появится необходимость усилить пожарную охрану такого большого объекта и прилегающих территорий – микрорайона Забайкальский, Светлый, Энергетик и 140-х кварталов.

Что касается времени реагирования, то по нормативам оно должно составлять 10 минут. Однако в случае, если переезд закрыт, то пожарным частям МЧС не всегда удается доехать за отведенное время.

- Когда проходит информация о возгорании в микрорайоне Забайкальский и первый пожарный расчет попадает на закрытый переезд, то второй пожарный расчет выезжает по улице Мокрова, - пояснял Дмитрий Федоров.

Вопрос обеспечения пожарной безопасности населения, в том числе и жителей микрорайона Забайкальский, остается на контроле городских властей.

Фото: «Номер один»

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