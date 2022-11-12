Известный бизнесмен Иринчей Матханов покинул пост лидера «эсэров» Бурятии

В Улан-Удэ прошла отчетно-выборная конференция бурятских «эсэров». Участники, съехавшиеся со всей республики, рассмотрели текущую ситуацию и решили ряд кадровых вопросов.Депутат Хурала и бизнесмен Иринчей Матханов, который стоял у руля бурятского отделения партии все последние годы, выступил с отчетным докладом, в котором доложил однопартийцам о работе партии, о том, что делается для улучшения жизни республики.«Региональное отделение и партия, в целом, воспринимаются властью и обществом как самостоятельная, уверенная, динамично развивающаяся политическая сила. В нынешнем году нам исполнилось 16 лет», - в частности, сказал он.Среди всех вопросов конференции самым заметным был вопрос об избрании нового лидера бурятских «эсэров». Устав партии накладывает ограничение на количество сроков подряд, в течение которых один человек может занимать пост руководителя. «Сейчас надо провести выборы нового руководителя нашего отделения», - пояснил Иринчей Матханов.На пост председателя Совета регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Бурятии выдвинули Сергея Пашинского. Его кандидатура была рекомендована президиумом Центрального совета партии. Напомним, срок полномочий на этом посту составляет два года.Сергей Пашинский давно состоит в партии, является известным человеком, депутатом Хурала. Делегаты единогласно проголосовали в его поддержку.«То, что меня избрали, оказали доверие для меня большая ответственность. Это говорит о том, что нужно продолжать трудиться. Не за горами выборы в высший законодательный орган власти Республики Бурятии Народный Хурал. Осталось меньше года», - отметил Сергей Пашинский после оглашения итогов голосования.Он подчеркнул, что работа партии будет усиливаться, прежде всего, в местных отделениях. Сергей Пашинский подтвердил, что при его руководстве члены партии продолжат принимать достойное участие в жизни республики. Покидающий пост Иринчей Матханов, со своей стороны, заверил однопартийцев, что продолжит оставаться активным членом «Справедливой России» и будет помогать развитию регионального отделения. «Будем все вместе собираться, принимать решения, работать», - сказал он.Фото: «Номер один»