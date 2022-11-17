В Хурале подняли вопрос низкой оплаты труда воспитателей детсадов Бурятии

По словам депутата Тумэна Дондокова, сегодня большое внимание уделяется зарплатам учителей, и в этом направлении даже есть заметные подвижки. В том числе и в малокомплектных школах. Однако в сфере дошкольного образования не все так радужно.- Ко мне обратилась воспитатель детского сада. – говорил депутат. - Почему-то о них никто не говорит и не обсуждает. Я позвонил нескольким воспитателям, узнал… Может быть цифры неточные, но воспитатель получает от 17 до 20 тысяч рублей заработную плату, плюс стимулирующие. Но размер стимулирующих зависит от того, как на это посмотрит комиссия. И в летнее время стимулирующих вообще может не быть. То есть воспитатель получает голую зарплату – 20 тысяч рублей. Младший воспитатель примерно такую же зарплату получает. И при этом мы с вами говорим о том, что надо поддерживать детей, - возмущался депутат.По его словам, в этом направлении нужно работать. Для начала – хотя бы более усиленно обсуждать этот вопрос.- Также возможно надо Счётной палате и провести проверку - как вообще распределяется фонд заработной платы и стимулирующих, - отметил он.Фото: «Номер один»