Политика и власть 17.11.2022 в 18:30

Депутат Хурала Бурятии: «Предлагаю бороться с феминизмом, лоббизмом и простатитом»

В парламенте республики рассказали о пикантном конфликте с чиновницей минздрава
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Текст: Станислав Сергеев
Депутат Хурала Бурятии: «Предлагаю бороться с феминизмом, лоббизмом и простатитом»
Занимательную историю на сегодняшней сессии Хурала рассказал депутат Игорь Бобков. Начал он свое выступление весьма интригующе:

- Уважаемые коллеги! Я вынужден обратить ваше внимание, что воинствующий феминизм добрался и до Народного Хурала. И прямо пытается нанести вред нашему народному хозяйству, - говорил он.

Случай, описанный Игорем Бобковым, произошел на заседании рабочей группы по бюджету. Одну из поправок в главный финансовый документ республики внес другой депутат Виктор Малышенко, возглавляющий хуральский комитет по госустройству.

- Комитет просил выделить средства для приобретения республиканской больнице скорой помощи нового лазерного оборудования, стоимостью 8,5 рублей, а также морцеллятора, стоимостью 4,8 млн рублей. Казалось бы, вопрос проходной. Когда мы медицине отказывали? – говорил Игорь Бобков. - И вдруг одна высокопоставленная чиновница от медицины раздраженно сказала: «Что вам, простатит лечить нечем?» И с издевкой добавила, что надо вроде как с женщинами больше общаться.

Далее, по словам депутата, поправка исчезла из проекта рекомендаций Народного Хурала по бюджету. Между тем, Игорь Бобков выяснил, что этот аппарат амбулаторно лечит острые случаи простатита.

-  Когда человек страдает от сильных болей, и если не лечить, то это приводит к мужскому бесплодию. Сегодня такие случаи заканчиваются операцией. Мужчин просто режут, и они месяц лежат в больнице., - рассказывал он. - Это новейшее оборудование совершило революцию в лечении мужских болезней. Это передовой метод, который предотвращает развитие онкологии. Это – будущее медицины, которое мы можем приблизить, и которое в Бурятии значительно отстает.

Кроме того, Игорь Бобков отметил, в случае приобретения этого аппарата фармацевты потеряют часть прибыли, ведь сегодня такие симптомы лучатся при помощи лекарств, продающихся в аптеках.

- Я не любитель теорий заговора, но некоторые мысли напрашиваются. Почему чиновница-бюрократ от медицины, прекрасно знающая ценность предлагаемого оборудования, вдруг выступает против? Нет ли здесь попытки лоббирования тех средств, предназначенных для снятия тех негативных проявлений простатита, которые продаются в аптеках?

В итоге Игорь Бобков предложил вернуть предложение комитета по госустройству в проект бюджета. Это предложение поддержал и сам Виктор Малышенко, причем с довольно воинственной формулировкой:

- Я хочу поблагодарить Виктора Александровича, что он, в отличие от многих, услышал. И предлагаю бороться с феминизмом, лоббизмом и простатитом.

Появится ли аппарат преткновения в проекте бюджета-2023 станет понятно в декабре этого года, когда Хурал будет принимать главный финансовый документ Бурятии во втором чтении.

Фото: pixabay.com 
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феминизм

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