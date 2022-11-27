Чимит Бальжинимаев: «Мама — это святое, самое дорогое и любимое»

Дорогие наши мамы! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю Вас с Днём матери.Для каждого из нас мама — это святое, самое дорогое и любимое. Именно мама с самого начала жизни оберегает нас, поддерживает во всем, рядом и в трудные времена, и в минуты радости и счастья.Огромное уважение вызывают наши многодетные мамы. Ведь воспитание детей — это важное и ответственное дело, а воспитание достойного человека – это великий труд. Приятно отметить, что в столице Бурятии число многодетных семей растет каждый год. У нас есть различные программы их поддержки, существенные меры появляются и на уровне государства. И наша главная задача — сделать так, чтобы как можно больше людей в Улан-Удэ чувствовали уверенность, стабильность.С праздником вас, дорогие мамы! Пусть дети чаще радуют своими достижениями и успехами. Счастья, добра и благополучия!Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев.Фото: пресс-служба УУГСД