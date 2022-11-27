Политика и власть 27.11.2022 в 09:00

Чимит Бальжинимаев: «Мама — это святое, самое дорогое и любимое»

Председатель улан-удэнского горсовета поздравил жительниц столицы с праздником
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Текст: Номер один
Чимит Бальжинимаев: «Мама — это святое, самое дорогое и любимое»
Дорогие наши мамы! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю Вас с Днём матери.

Для каждого из нас мама — это святое, самое дорогое и любимое. Именно мама с самого начала жизни оберегает нас, поддерживает во всем, рядом и в трудные времена, и в минуты радости и счастья.

Огромное уважение вызывают наши многодетные мамы. Ведь воспитание детей — это важное и ответственное дело, а воспитание достойного человека – это великий труд. Приятно отметить, что в столице Бурятии число многодетных семей растет каждый год. У нас есть различные программы их поддержки, существенные меры появляются и на уровне государства. И наша главная задача — сделать так, чтобы как можно больше людей в Улан-Удэ чувствовали уверенность, стабильность.

С праздником вас, дорогие мамы! Пусть дети чаще радуют своими достижениями и успехами. Счастья, добра и благополучия!

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев.

Фото: пресс-служба УУГСД
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День матери

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