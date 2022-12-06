В Бурятию завезли 11 новых карет скорой помощи класса «В»

Денежные средства на закупку автомобилей были выделены по поручению Владимира Путина.

«Скорые полностью оснащены по стандарту всеми необходимыми медицинскими аппаратам. В первую очередь, для оказания экстренной медицинской помощи. Скорые класса «В» - наиболее востребованные машины. Следующая поставка ожидается на будущий год», - заявила министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.



Класс «В» - это автомобили для отправки на экстренные и безотлагательные случаи. Предназначены машины данного класса для того, чтобы уже в пути человеку оказывать необходимую помощь и контролировать его состояние. Комплектуется машина разным современным оборудованием для реанимационных действий, а также необходимыми лекарствами. Карета скорой помощи класса «В» позволяет проводить лечебные мероприятия еще до приезда в больницу. Обычно бригада состоит в таком случае из 4 человек.

Новые скорые уже получили 9 центральных районных больниц. Это Бичурская, Еравнинская, Заиграевская, Курумканская, Кяхтинская, Тарбагатайская, Прибайкальская, Кабанская и Петропавловская.

Напомним, на вчерашнем традиционном правительственном брифинге министр здравоохранения республики говорила о перегрузке медицинских работников. Из-за роста заражения свиным гриппом в Улан-Удэ резко выросла обращаемость в поликлиники. Заболеваемость среди медперсонала увеличена. В помощь уже были привлечены 174 студента последних курсов медколледжей и вузов. И пополнение автопарка новыми машинами, вероятно, позволит несколько улучшить ситуацию.







Фото: пресс-служба правительства Бурятии