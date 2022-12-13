Политика и власть 13.12.2022 в 15:27

На набережной Улан-Удэ построят кампус, а порт превратят в парковку

Об этом сообщили депутаты горсовета на заседании комитета по градостроительной политике
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Текст: Натали Грюнвальд
На набережной Улан-Удэ построят кампус, а порт превратят в парковку
Сегодня состоялось очередное заседание Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского совета. Депутаты продолжили заслушивать профильные комитеты о нуждах на 2023 год.

Первый вопрос коснулся внесения изменений в Генеральный план городского округа. И.о. председателя Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Марина Говорова доложила об изменениях в следующем году.

- Комитетом организована подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план городского округа города Улан-Удэ. Проект разработан в первую очередь в целях отображения в генеральном плане объектов регионального значения, предусмотренных в схеме территориального планирования Республики Бурятия, - сообщила Марина Говорова.

Чиновники предлагают внести изменение основных характеристик и местоположений объектов регионального значения в генплане города. Таким образом, в городе появится большое количество новых жилых зон.

В ДНТ «Труд», «Орбита», «Терра», «Баяр», микрорайоне «Плодово-ягодная» сельскохозяйственные зоны изменят на жилую застройку для обеспечения граждан земельными участками. На улицах Ипподром, Конечная и на Верхней Березовке планируют расширение жилых зон. Также по улице Богдана многофункциональный общественный деловой участок будет отдан под жилой. Планируют изменить деловую зону на жилую для строительства жилищного комплекса и по улице Бабушкина, Подкаменский переулок. На Гвардейской, 28а разместят жилой дом, на Цивилева завершат жилую застройку. На озелененных территориях микрорайона Загорск разместят жилые зоны для арендного жилья.

Что касается полуострова на Набережной, вопрос остался открытым. Но в следующем году, скорее всего, вместо зоны отдых там построят объект образования - кампус. А старый порт на «Пионере» засыплют песком и образуют искусственный земельный участок для размещения новой автостоянки.

Депутаты поддержали инициативу, проект будет вынесен на совместное заседание.

Фото: «Номер один»
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