Политика и власть 14.12.2022 в 08:21

В Бурятии назначен новый прокурор Закаменского района

Им стал заместитель прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии назначен новый прокурор Закаменского района
Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Закаменского района Бурятии назначен Николай Сухаев.

Николай Сухаев в 2004 году окончил юридический факультет Иркутского государственного технического университета. В органах прокуратуры республики проходил службу с марта 2005 года. Занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Джидинского района.

В 2007-2010 годах работал в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по РБ на должностях заместителя руководителя Джидинского межрайонного следственного отдела, руководителя Баргузинского следственного отдела.

В ноябре 2010 года вернулся в прокуратуру, работал заместителем Северобайкальского межрайонного прокурора, помощником прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ, прокурором отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью.

С июня 2018 года занимал пост заместителя прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
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