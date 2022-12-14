В Бурятии назначен новый прокурор Закаменского района

Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Закаменского района Бурятии назначен Николай Сухаев.Николай Сухаев в 2004 году окончил юридический факультет Иркутского государственного технического университета. В органах прокуратуры республики проходил службу с марта 2005 года. Занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Джидинского района.В 2007-2010 годах работал в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по РБ на должностях заместителя руководителя Джидинского межрайонного следственного отдела, руководителя Баргузинского следственного отдела.В ноябре 2010 года вернулся в прокуратуру, работал заместителем Северобайкальского межрайонного прокурора, помощником прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ, прокурором отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью.С июня 2018 года занимал пост заместителя прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ.Фото: «Номер один»