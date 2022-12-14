В Улан-Удэ обсудили создание комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности

«Мы нарушаем закон в части: сейчас управление чрезвычайных ситуаций не является структурным подразделением органов местного самоуправления, а является подведомственным учреждением»,

- объяснил заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Николай Намсараев.



«Увеличение фонда оплаты труда было 1.5 года назад на спасательной базе. Тогда мы разговаривали со спасателями, с составом рядовым. Да, увеличение фонда оплаты труда необходимо»,

- заметил Саян Бальжиров.



«Почему я спросил: совсем недавно у знакомого утонула машина под лед. Он бьется во все двери, а стоимость подъема, которую ему предлагают, составляет более 100 тысяч рублей. Но услугу оказывают не профессионалы – они могут эту машину до конца уничтожить, еще и сами погибнуть. А у вас (спасателей – прим. ред.) есть все необходимое. Может обсудить с юридической стороны, как это можно будет сделать»,

- высказался Анатолий Перепелица.



Накануне в Улан-Удэ прошло заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета депутатов. На нем рассмотрели вопрос объединения двух управлений – по ЧС и общественной безопасности – и, таким образом, создания нового комитета при администрации города. Это необходимо сделать, чтобы привести структуру в соответствие с требованиями федерального законодательства.Общая потребность фонда оплаты труда будущего комитета ГО, ЧС и общественной безопасности составит 20 миллионов 900 тысяч рублей. Как отметил Николай Намсараев, значительная часть средств уйдет на прибавку к заработным платам спасателям и диспетчерам. Сейчас в Бурятии ощущается острая нехватка этих специалистов.Кроме того, объединение структур позволит быстрее решать вопросы по безопасности в пределах полномочий органов местного самоуправления и повысит оперативность взаимодействия с воинскими формированиями внутри республики. Депутат горсовета Саян Бальжиров поддержал докладчика.В свою очередь, депутат Анатолий Перепелица высказал предложение, чтобы на базе будущего комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности можно было оказывать платные услуги – например, со спецснаряжением доставать из-под льда затонувшие машины.К предложению решили вернуться позднее. Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Дмитрий Турченюк предложил коллегам поддержать проект. Депутаты проголосовали «за» единогласно. Провести реорганизацию структур планируют с 1 января 2023 года.Фото: Номер один