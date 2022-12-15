В Бурятии депутаты Хурала решили выделить 200 млн рублей на нужды СВО

На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Сергей Дорош в очередной раз предложил направить 200 млн рублей на нужды СВО. По его словам, источником этих средств могут быть так называемые «депутатские деньги», то есть средства, заложенные на выполнение наказов избирателей в муниципалитетах.Однако другие депутаты раскритиковали такое предложение. К примеру, Олег Федоров напомнил, что эти средства идут на ремонт детсадов, школ и других социальных объектов, которые не попали в госпрограммы.- Идут обращения от директоров школ, заведующих детсадами, - говорил он. - Это же дети! Мы не можем бросать наших детей! Инфраструктурные деньги никак нельзя.Другой депутат - Николай Дашеев - предложил все же направить 200 млн рублей на нужды СВО, но не трогать «депутатские» деньги и взять эту сумму из других источников.Оба предложения спикер Хурала Владимир Павлов поставил на голосование. В итоге предложение Сергея Дороша отклонили, а предложение Николая Дашеева поддержали. Даже несмотря на то, что источник этих средств не определен.Какие именно расходы бюджета сократит Народный Хурал, чтобы изыскать 200 млн рублей, станет известно, скорее всего, уже в следующем году.Фото: «Номер один»