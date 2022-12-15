Политика и власть 15.12.2022 в 17:34

В Бурятии депутаты Хурала решили выделить 200 млн рублей на нужды СВО

Однако источник этих денег пока не определен
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии депутаты Хурала решили выделить 200 млн рублей на нужды СВО
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Сергей Дорош в очередной раз предложил направить 200 млн рублей на нужды СВО. По его словам, источником этих средств могут быть так называемые «депутатские деньги», то есть средства, заложенные на выполнение наказов избирателей в муниципалитетах.

Однако другие депутаты раскритиковали такое предложение. К примеру, Олег Федоров напомнил, что эти средства идут на ремонт детсадов, школ и других социальных объектов, которые не попали в госпрограммы.

- Идут обращения от директоров школ, заведующих детсадами, - говорил он. - Это же дети! Мы не можем бросать наших детей! Инфраструктурные деньги никак нельзя.

Другой депутат - Николай Дашеев - предложил все же направить 200 млн рублей на нужды СВО, но не трогать «депутатские» деньги и взять эту сумму из других источников.

Оба предложения спикер Хурала Владимир Павлов поставил на голосование. В итоге предложение Сергея Дороша отклонили, а предложение Николая Дашеева поддержали. Даже несмотря на то, что источник этих средств не определен.

Какие именно расходы бюджета сократит Народный Хурал, чтобы изыскать 200 млн рублей, станет известно, скорее всего, уже в следующем году.

Фото: «Номер один»
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