Политика и власть 22.02.2023 в 16:57

В Бурятии администрация одного из районов попала в юридическую «вилку»

Если муниципалитет не исполнит решение суда, то нарушит закон, если исполнит – тоже
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии администрация одного из районов попала в юридическую «вилку»
Эта история началась еще в 2016 году, когда Прибайкальскую районную администрацию через суд обязали обеспечить земельный участок дорогой и водоснабжением. В 2017 году возбудили исполнительное производство, но дело как-то не шло.

В 2021 году район подал в суд заявление с просьбой об отсрочке, однако в просьбе отказали. Причем, и в первой инстанции, и в Верховном суде, куда район обратился с жалобой. Тогда муниципалитет обратился в суд, но уже по другим основаниям. Так, в октябре 2022 года Прибайкальская районная администрация подала иск, в котором разъяснила, что участок фактически находится посреди леса. А это значит, что для строительства дороги и водовода нужны сплошные рубки. Но, так как участок находится в особо охраняемой природной территории, прилегающей к озеру Байкал, то рубки запрещены. Исключения возможны лишь для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. О чем речи, конечно же не идет.

Дело снова дошло до Верховного суда. Там признали, что доводы Прибайкальского района вполне разумные:

«Согласно актам осмотра земельных участков, дорога 4 категории должна состоять из двух полос движения, каждая шириной 3 метра. На осматриваемой местности имеются густые насаждения деревьев хвойных и лиственных пород. Обеспечить подъезд до границ земельного участка автомобильной дороги 4 категории без сплошных рубок лесных насаждений не представляется возможным. Наличие густых лесных насаждений мешает прокладке водопровода, поскольку проведение земельных работ также потребует сплошной вырубки деревьев, - пришли к выводу судьи. -  Исполнение решения суда является невозможным, поскольку строительство дороги неизбежно потребует сплошной вырубки лесных насаждений, что будет являться грубейшим нарушением природоохранного законодательства и повлечет причинение вреда окружающей среде».

Казалось бы – все логично. Но, несмотря ни на что, судьи в очередной раз отказали администрации в ее требованиях:

«Указанные заявителем со ссылкой на вышеприведенные документы, нельзя признать достаточными для прекращения исполнительного производства».

В итоге району в иске отказали. И местная администрация встала перед выбором: нарушить закон и не исполнить решение суда, либо нарушить закон и вырубить защитные леса. Последнее чревато уголовкой, поэтому, думается, районные власти будут отвечать все-таки по первому пункту.

Фото: pixabay.com

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