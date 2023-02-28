Политика и власть 28.02.2023 в 12:18

В Бурятии назначили четырех судей

Все они будут работать в районах республики
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии назначили четырех судей
Сегодня на очередной сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели вопрос о назначении мировых судей.

Квалификационной коллегией судей Бурятии на рассмотрение депутатов были представлены четыре кандидатуры: Александра Бадмаева на должность мирового судьи судебного участка Тарбагатайского района, Татьяны Воейковой на должность мирового судьи судебного участка Бичурского района, Жаргалмы Дашиевой на должность мирового судьи судебного участка № 1 Джидинского района, Светланы Митыповой на должность мирового судьи судебного участка Закаменского района.

Все кандидатуры получили поддержку депутатов Хурала. Они назначены на свои должности впервые, поэтому срок их полномочий составит три года. При повторном назначении мировой судья занимает должность уже без ограничения срока. Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи – 70 лет.

Фото: Хурал Бурятии
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