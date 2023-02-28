Политика и власть 28.02.2023 в 12:37

В Бурятии запретили продажу сжиженного газа детям

О новом законе рассказала детский омбудсмен республики
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии запретили продажу сжиженного газа детям

Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала, что в нашем регионе приняли новый закон: «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан». Теперь в республике установлена административная ответственность за нарушение этого запрета.

«В продолжение работы по охране жизни и здоровья детей, нашим аппаратом была изучена практика других регионов по введению запрета на вовлечение несовершеннолетних в употребление путем вдыхания сжиженного углеводородного газа (путем покупки для них либо передачи им товаров, содержащих углеводородный газ, предложения или требования употребить путем вдыхания сжиженный углеводородный газ) и установлению административной ответственности за несоблюдение данного запрета. Изучение законодательства показало, что аналогичные законы приняты в ряде регионов», 

- сообщила Наталья Ганькина.
Как отметила детский омбудсмен, этот закон инициировали еще в июне 2022 года.

«Сегодня на 28 сессии Народного Хурала Республики Бурятия депутатами единогласно принят закон, защищающий наших детей от негативного воздействия сжиженного бытового газа! Хочу поблагодарить коллег из Минобрнауки Республики Бурятия и весь депутатский корпус за проделанную работу и принятое решение! Теперь очень важно обеспечить соблюдение требований закона на местах!»

- добавила уполномоченная.

Сейчас команда детского омбудсмена готовит обращения в адрес глав муниципалитетов о необходимости закрепления лиц, обеспечивающих контроль и привлечение к ответственности.


Фото: Номер один

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