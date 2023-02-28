Хурал Бурятии утвердил аудитора Счетной палаты

Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты назначили Евгения Убеева на должность аудитора Счетной палаты. За его кандидатуру проголосовали 52 парламентария.- На имя председателя Народного Хурала поступило предложение председателя Счетной палаты о назначении Убеева Евгения Станиславовича на должность аудитора Счетной палаты Республики Бурятия. К установленному сроку окончания внесения предложений по выдвижению кандидатур представлена одна кандидатура. Документы представлены в полном объеме, - доложила на сессии зампред Хурала Татьяна Мантатова.Соответствующий проект постановления был внесен профильным комитетом республиканского парламента. Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев попросил коллег поддержать представленную кандидатуру.Для Евгения Убеева это уже повторное назначение. Выступая перед депутатами, он кратко рассказал о своей аудиторской работе за прошедшие 6 лет. В Счетной палате он занимался контролем расходования бюджетных средств в области агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и охраны окружающей среды.По его мнению, важны и упреждающие меры по необоснованным расходам, осуществляемые путем выдачи заключений на проекты законов о республиканском бюджете. Задачу в предстоящем сроке работы Евгений Убеев видит не просто в выявлении нарушений, но и в раскрытии значимых системных ошибок и недостатков. Отметил он также важность партнерских отношений органов власти.После озвучивания итогов голосования председатель Народного Хурала Владимир Павлов поздравил Евгения Убеева с назначением на новый срок полномочий и пожелал дальнейшей плодотворной работы.Фото: Хурал Бурятии