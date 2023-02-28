Доброволец из района Бурятии погиб в Украине

18 января 2023 года на СВО в Украине погиб уроженец Мухоршибирского района Александр Валерьевич Потрачков - доброволец, боец штурмового отряда, рядовой. Александр родился 5 июля 1983 года в селе Мухоршибирь. Он был самым младшим ребёнком в своей семье.

«Помогал родителям по дому и по хозяйству, очень любил ухаживать за скотом, которого в семье всегда было много.С первого по девятый класс Саша учился в Мухоршибирской школе № 1. Ко всем поручениям относился щепетильно, доводил все начатые дела до конца. По окончанию школы Александр поступил в Мухоршибирское ПТУ 27, которое и окончил, получив профессию столяра-паркетчика»,

- пишут о жизни погибшего в группе районной администрации.



«В ноябре 2022 года Александр отправился добровольцем в зону СВО в рядах штурмового отряда. За короткое время показал себя с лучшей стороны. За мужество, проявленное в боях награждён медалью "За отвагу". Родные, друзья, соседи, все кто знал Александра, вспоминают его как человека с открытым сердцем, добрым, чутким, улыбчивым»,

- описывают Александра Потрачкова.



Одно время Александр проживал в Забайкальском крае в городе Петровск-Забайкальский, но, как рассказывают о нем, его всегда тянуло на свою малую родину. В 2009 году Александр вернулся домой и привел в родительский дом молодую жену Наталью. В 2015 году у них родился единственный сын, которого назвали, как и папу, Сашей.Прощание с Александром Валерьевичем состоится 1 марта 2023 года в 13:00 в ритуальном зале Мухоршибирской ЦРБ.