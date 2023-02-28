Политика и власть 28.02.2023 в 14:19

Доброволец из района Бурятии погиб в Украине

У Александра Потрачкова остался маленький сын, названный в его честь
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Текст: Алена Завывалова
Доброволец из района Бурятии погиб в Украине

18 января 2023 года на СВО в Украине погиб уроженец Мухоршибирского района Александр Валерьевич Потрачков - доброволец, боец штурмового отряда, рядовой. Александр родился 5 июля 1983 года в селе Мухоршибирь. Он был самым младшим ребёнком в своей семье.

«Помогал родителям по дому и по хозяйству, очень любил ухаживать за скотом, которого в семье всегда было много.С первого по девятый класс Саша учился в Мухоршибирской школе № 1. Ко всем поручениям относился щепетильно, доводил все начатые дела до конца. По окончанию школы Александр поступил в Мухоршибирское ПТУ 27, которое и окончил, получив профессию столяра-паркетчика»,

 - пишут о жизни погибшего в группе районной администрации.
Одно время Александр проживал в Забайкальском крае в городе Петровск-Забайкальский, но, как рассказывают о нем, его всегда тянуло на свою малую родину. В 2009 году Александр вернулся домой и привел в родительский дом молодую жену Наталью. В 2015 году у них родился единственный сын, которого назвали, как и папу, Сашей.

«В ноябре 2022 года Александр отправился добровольцем в зону СВО в рядах штурмового отряда. За короткое время показал себя с лучшей стороны. За мужество, проявленное в боях награждён медалью "За отвагу". Родные, друзья, соседи, все кто знал Александра, вспоминают его как человека с открытым сердцем, добрым, чутким, улыбчивым», 

 - описывают Александра Потрачкова.
Прощание с Александром Валерьевичем состоится 1 марта 2023 года в 13:00 в ритуальном зале Мухоршибирской ЦРБ.


Фото: Администрация Мухоршибирского района

Теги
Украина некролог добровольцы СВО

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