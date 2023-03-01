Власти Бурятии намерены расширять сотрудничество с Монголией

1 марта в Улан-Удэ состоялась встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с губернатором Селенгинского аймака Монголии г-ном Нацагдоржийн Лхагвадоржем. Стороны обсудили темы торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства РБ.Напомним, делегация Селенгинского аймака приезжала с визитом в Бурятию в мае прошлого года. Одним из объектов, вызвавших интерес монгольской стороны, стал Центр ядерной медицины. По словам губернатора аймака г-на Нацагдоржийн Лхагвадоржа, жители Монголии уже оценили лечение онкозаболеваний в Бурятии.- Они очень благодарят, очень рады, так же, как и мы, что есть такая возможность, находясь здесь рядом, лечить такую сложную болезнь, - сказал он.Также монгольская делегация поблагодарила правительство Бурятии за возможность студентам из Монголии бесплатно получить образование.- К нам уже поступили 40 человек из Монголии учиться на учителя русского языка. Сейчас они проходят обучение в БГУ и педагогическом колледже, - отметил глава Бурятии.Также Алексей Цыденов подчеркнул, что в Бурятии активизировалась совместная работа с различными аймаками Монголии.- На федеральном уровне мы говорили по вопросам активизации экономического взаимодействия с Монголией, в том числе по вопросу установления квотного беспошлинного ввоза мяса в Бурятию.Губернатор Селенгинского аймака Монголии г-н Нацагдоржийн Лхагвадорж предложил не только углублять сотрудничество в различных направлениях, но и совместно работать в сфере привлечения инвестиций.Фото: пресс-служба правительства Бурятии