Из Бурятии в зону СВО отправили три фуры гуманитарной помощи

Сегодня прошла торжественная передача гуманитарной помощи военнослужащим на спецоперации. Жители прибайкальских районов отправили, пожалуй, одну из самых больших посылок – целых три фуры с необходимыми вещами, а также автомобилями. Акцию провели активисты «Все для фронта, все для победы». В торжественной передаче посылок поучаствовали около 100 человек.







Так, в зону СВО уехали десятки балаклав, теплых подшлемников, тактических носилок, коробок с медикаментами, снупами, теплыми вещами и многое другое. Кроме того, глава сельского поселения МО «Брянское» с Кабанского района Николай Бурлаков решил лично отправить военным автомобиль «Нива». Ведь скоро исполнится год с момента, как его сын отправился в Украину.







«Мой сын находится на спецоперации уже с апреля прошлого года. Я видел везде в средствах массовой информации, что ребятам собирают технику. Помогают также наши земляки с Оймура. Обратил внимание, подумал, что есть сейчас такая возможность – у меня была «Нива». Мне помогли коллеги – мы сбросились на новые колеса, привели машину в порядок, собрали все необходимое. Говорили с сыном, подумали, что даже если именно у сына не будет возможности забрать машину, все равно на ней будут ездить наши земляки. (…) Нашим военнослужащим желаю скорейшей победы и возвращения домой»,

- высказался корреспонденту «Номер один» Николай Бурлаков.



Сегодня волонтеры смогли отправить военным 6 автомобилей. В общей сложности жители отправили уже 12 машин.

«В целом, гуманитарную помощь мы собрали со всей республики, там посылки не только с наших районов, есть также общие посылки для военнослужащих с Улан-Удэ. Три автомобиля предоставило прибайкальское лесничество. Кроме того, мы восстанавливаем и отправляем автомобили в районе. Сегодня мы отправили в фурах 6 машин. А всего было отправлено уже 12 авто»,

- поделился активист сообщества «Все для фронта. Все для победы» Павел Лошкарев.



Сопровождать груз будут члены сообщества «Боевое братство».