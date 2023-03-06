Глава Бурятии назначил нового министра имущественных и земельных отношений

6 марта глава Бурятии подписал указ о назначении Дмитрия Булнаева на должность министра имущественных и земельных отношений. Он приступит к своим обязанностям 7 марта.Дмитрий Булнаев родился 16 апреля 1975 года в Улан-Удэ. В 1997 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию, освоил специальность «Зоотехния». В 2004 году получил второе высшее образование, окончив Восточно-Сибирский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».С сентября 1997 года по апрель 2003 года Дмитрий Булнаев работал в ОАО «Электросвязь». С 2003 по 2008 годы работал ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела в Комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.С августа 2008 года занимал должность начальника отдела землеустройства и землепользования Минимущества РБ. В июне 2021 года Дмитрий Булнаев был назначен на должность первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Бурятии.Напомним, прежний руководитель Минимущества Маргарита Магомедова покинула свой пост в конце прошлого года. Она возглавляла министерство с 2009 года.Фото: «Номер один»