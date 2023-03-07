Политика и власть 07.03.2023 в 13:16

В районе Бурятии прощаются с погибшим в СВО отцом троих детей

26-летний Леонид Лосев был в отряде ЧВК «Вагнер»
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Текст: Алена Завывалова
В районе Бурятии прощаются с погибшим в СВО отцом троих детей

В Хоринском районе Бурятии прощаются с Лосевым Леонидом Николаевичем. Он родился 7 января 1997 года в поселке Зун-Хурай. В 2003 году пошёл в первый класс. В школе занимался спортом. Был активным участников всех школьных мероприятий, принимал участие в общественной работе ТОСов.

В 2012 году окончил Зун-Хурайскую основную школу и поступил в Хоринский филиал БРИТ, обучился по специальности «Электросварщик». В 2017 году женился, работал в селе Хоринск, затем вахтовым методом в Новосибирске.

«В памяти близких был человеком с большой буквы, с чистой душой, целеустремлённый, решительный, бескорыстный, жизнерадостный, мужественный, надёжный. Человек слова, с золотыми руками. Всем проблемам и невзгодам улыбался. К нему всегда можно было обратиться за помощью, никогда не откажет, и всегда поможет.Был замечательным отцом, мужем, братом, сыном и товарищем»,

 - рассказали о погибшем в группе районной администрации.
28 ноября 2022 года заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и добровольно отправился в зону СВО. 25 января текущего года в боях под Артемовском Донецкой Народной Республики получил огнестрельное осколочное ранение, не совместимое с жизнью. Имел государственную награду - медаль «За отвагу».За особые заслуги в период боевых действий, за выполнение наиболее сложных задач посмертно награжден Железным Черным крестом ЧВК «Вагнер».

У Леонида Лосева остались мама, две сестры, жена, а также трое детей - два сына и дочка. Похороны проходят сегодня, 7 марта в селе Зун-Хурай.

Фото: "Хоринск Онлайн"

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с 1 по 7 марта

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