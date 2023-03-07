Политика и власть 07.03.2023 в 14:09

Молодой доброволец из Бурятии погиб на СВО

Кижингинский район проводил в последний путь Артема Намжилова
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Текст: Алена Завывалова
Молодой доброволец из Бурятии погиб на СВО

В Бурятии с прискорбием сообщают о гибели 30-летнего Намжилова Артема Александровича. Он родился в селе Кулькисон 30 июля в 1992 году.

Как рассказывают об усопшем в группе «Кижинга-инфо 24/7», Артем Александрович был старшим ребенком в семье. Учился в Кулькисонской начальной общеобразовательной школе Кижингинского района с 1 по 4 класс. В 2002 году он перевелся в Верхне-Иволгинскую среднюю общеобразовательную школу. Окончил 11 классов, а затем принял решение поступить в лесопромышленный колледж в 2010 году.

Артем работал и помогал своей семье. 22 ноября 2022 года решил пойти в отряды добровольцев и отправиться в Украину. Удостоен наград добровольного штурмового отряда. Жизнь уроженца Кижингинского района оборвалась в городе Бахмут (Артемовск). Похоронили молодого человека в селе Верхняя Иволга.

Фото: Кижинга-инфо.24/7

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