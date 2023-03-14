Владимир Павлов: «Сегодня наша задача – поднять престиж профессии педагога на новый уровень»

2023 год президентом страны Владимиром Путиным с целью признания особого статуса педагогических работников и повышения престижа профессии учителя объявлен Годом педагога и наставника.Как отметил председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, в этом году будут проходить много мероприятий, направленных на повышение статуса педагогов и наставников и рост интереса к поступлению в педагогические вузы и колледжи творческих, способных, активных молодых людей, которые после окончания учебы придут работать в образовательные организации республики.«Глава Бурятии, Народный Хурал, правительство Бурятии, органы местного самоуправления уделяют большое внимание развитию сферы образования и повышению престижа профессии учителя, постоянно совершенствуют законодательную базу. Сегодня строятся новые школы, детские сады, обновляется материально-техническая база организаций образования, реализуются меры социальной поддержки педагогов», - подчеркнул Владимир Павлов.Руководитель республиканского парламента считает, что современная школа – это не только новые здания и современное оборудование, а высококвалифицированные учителя. Ведь учитель не только даёт знания, он оказывает колоссальное влияние на формирование личности учеников, на их мировоззрение.«Сегодня наша задача – поднять престиж профессии педагога на новый уровень, привлечь к ней одарённую молодёжь, обучить молодых специалистов новым методикам и новейшим технологиям, вдохновить на постоянное, каждодневное творчество», - отметил Владимир Павлов.Спикер парламента Бурятии считает, что в республике необходимо усилить профориентационную работу среди школьников с целью привлечения в профессию мотивированных выпускников.«Действующую систему подготовки педагогических кадров необходимо совершенствовать, учитывать новые, возросшие требования к профессии, квалификации учителя. Продолжать работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе. Ведь не зря указом президента России Владимира Путина 2023 год провозглашён Годом педагога и наставника «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность». Решение президента ещё раз говорит о высоком статусе педагогов, о важности работы учителя», - сказал Владимир Павлов.Он считает, что необходимо усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи.«В 2023 году мы продолжим улучшать условия для работы педагогов в нашей республике. Пусть Год педагога и наставника станет для каждого из вас успешным» - отметил председатель Народного Хурала Владимир Павлов.Фото: Хурал Бурятии