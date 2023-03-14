Политика и власть 14.03.2023 в 22:17

Путин пообещал дополнительно выделить 150 млрд рублей на развитие Улан-Удэ

Средства будут поступать в республику в ближайшие несколько лет
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Текст: Константин Воронов
Путин пообещал дополнительно выделить 150 млрд рублей на развитие Улан-Удэ
Сегодня в ходе посещения авиазавода в Улан-Удэ президент России Владимир Путин сообщил, что до 2030 года на развитие столицы Бурятии будет выделено дополнительно 150 млрд рублей.

- Здесь нужно развивать регион в целом, нужно, чтобы социальная сфера развивалась, детские сады, ясли, школы, спортивные сооружения, объекты культуры, - все это должно вместе развиваться. Вот эта программа, о которой сейчас будем говорить, которую будем внедрять, потому что в целом она уже подготовлена, она как раз на это и рассчитана. Что касается Улан-Удэ, то на ближайшие несколько лет до 2030 года дополнительно на развитие Улан-Удэ будет выделено 150 млрд рублей, - сказал президент.

Фото: «Номер один»
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