Политика и власть 15.03.2023 в 12:24

Транспортную реформу в Улан-Удэ курируют эксперты из Москвы и Перми

Что уже изменилось и что нас ждет дальше? В администрации города раскрыли детали масштабного проекта
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Текст: Евгения Гармаева
Транспортную реформу в Улан-Удэ курируют эксперты из Москвы и Перми

В столице Бурятии обсудили, как проходит транспортная реформа, нацеленная на то, чтобы организовать сферу пассажирских перевозок и оптимизировать маршрутную сеть. В совещании приняли участие разработчик реформы Юрий Попов – исполнительный директор ООО «Агентство дорожной информации Радар» из Перми и научный руководитель проекта - директор института транспортного планирования и доктор технических наук из Москвы Михаил Якимов.

Компания «Радар» работает в транспортной сфере уже 21 год. На счету компании десятки выполненных проектов не только в Перми, но и в крупных городах, таких как Самара, Воронеж, Ижевск. Осенью 2021 года специалисты «Радара» провели обследование транспортной системы в Улан-Удэ и представили свои рекомендациями по поэтапной оптимизации маршрутной сети, включающую обновление подвижного состава МУП «Городские маршруты».

«Учитывая опыт реализации подобных реформ в других городах был сделан вывод: когда единовременно меняется полностью вся система перевозок – все организационно-финансовые и маршрутные сети – то обычно это все сложно реализуемо и вызывает большой шок у населения. Поэтому нами была предложена поэтапная реформация системы. Мы предложили два этапа изменения маршрутной сети и предварительный этап – так называемый «нулевой», 

- объясняет Юрий Попов.
К слову, «нулевой этап» почти выполнен в нашем городе – он включает в себя приобретение нового пассажирского транспорта, отмену 12 маршрутов, уменьшение протяженности маршрута № 10.

«Как вы знаете в 2022 году при поддержке главы республики и правительства для МУП «Городские маршруты» были приобретены 124 автобуса большого и среднего класса на общую сумму – свыше 1 млрд рублей. Поставка транспортных средств была завершена в марте 2023 года. В текущем году комитетом продолжится работа по приобретению еще 14 автобусов большой вместимости», 

- добавил председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев.
Улан-Удэ. МУП "Городские маршруты". Презентация автобусов "ПАЗ" (еще без госномеров) 3 сентября 2022 г.

Сейчас город плавно перешел на первый этап, предусматривающий более кардинальные изменения, такие как отмена неэффективных маршрутов и изменение направлений существующих. Так, отменен маршрут № 4, шесть маршрутов садово-дачного направления, выходящих за пределы города, сокращен путь следования маршрута № 92, принимается решение в отношении маршрута № 25, который не выдержал конкуренции с другими более устойчивыми маршрутами.

«Мы видим, что у нас увеличился выпуск подвижного состава маршрутов большого и среднего классов, увеличился на них пассажиропоток, также увеличился пассажиропоток на трамвайных маршрутах. В том числе, когда проводилась наша работа, шел эксперимент по открытию новых маршрутов на трамвае – было открыто два новых маршрута. В принципе, по прошествии года можно сказать, эксперимент удался, пассажиропоток вырос, прогнозы, в целом оправдались», 

 - добавляет Юрий Попов.
Второй этап предполагает более сильные изменения – существенное снижение дублирования маршрутов и увеличение количества пересадок. Предполагается закрытие и изменение ряда маршрутов. Все это сопровождается введением пересадочных тарифов.

«Практика показывает, что с введением подобных реформ снижается аварийность с участием общественного транспорта, и, конечно, актуально для Улан-Удэ – сокращается количество выбросов вредных веществ в окружающую среду, так как покупается новый подвижной состав классов «Евро 5» и выше»,

- сообщает директор «Агентства дорожной информации Радар».
Среди других плюсов – снижение среднего времени поездки, увеличение доходности муниципального транспорта и сохранение уровня занятости квалифицированных водителей.

При этом, мэрия не планирует сокращать стабильно работающие и, главное, эффективные маршруты. Городу еще предстоит большая работа, в основном связанная с введением пересадочного тарифа.

«Сейчас в программе пересадочного тарифа участвуют маршруты №1, №10, №46а и №92, а также все трамвайные маршруты. Трамвай является скоростным видом транспорта с большой проводной способностью. Путем комбинирования поездок трамваев в центральной части города и автобусов из отдаленных микрорайонов можно значительно снизить время поездки пассажиров и увеличить ее дальность, исключить многократное дублирование маршрутов и снизить загруженность магистральных улиц», 

 - отметил Юрий Ткачев.
Первоначальная задача транспортной реформы уже выполнена – горожане обеспечены новыми и комфортабельными автобусами. Теперь впереди ряд важных задач: изменение транспортной модели, организация работы муниципальных автобусов в вечерние часы и многое другое. Все это необходимо сделать, чтобы общественный транспорт стал максимально доступным для горожан.


Фото: "Номер один"
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