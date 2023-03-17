«Нива» из Бурятии добралась до Украины
В начале марта «Номер один» сообщал, что глава сельского поселения МО «Брянское» с Кабанского района Николай Бурлаков решил отправить своему сыну на СВО автомобиль «Нива».
«Мой сын находится на спецоперации уже с апреля прошлого года. Я видел везде в средствах массовой информации, что ребятам собирают технику. Помогают также наши земляки с Оймура. Обратил внимание, подумал, что есть сейчас такая возможность – у меня была «Нива». Мне помогли коллеги – мы сбросились на новые колеса, привели машину в порядок, собрали все необходимое. Говорили с сыном, подумали, что даже если именно у сына не будет возможности забрать машину, все равно на ней будут ездить наши земляки. (…) Нашим военнослужащим желаю скорейшей победы и возвращения домой»,
- высказался корреспонденту «Номер один» Николай Бурлаков.
Вчера стало известно, что машина благополучно добралась до адресата. Военнослужащие поделились фотографиями с сельчанами. Напомним, тогда волонтеры отправили военнослужащим 3 фуры гуманитарной помощи, в том числе - этот автомобиль.
Фото: Номер один