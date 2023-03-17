«Нива» из Бурятии добралась до Украины

В начале марта «Номер один» сообщал, что глава сельского поселения МО «Брянское» с Кабанского района Николай Бурлаков решил отправить своему сыну на СВО автомобиль «Нива».

«Мой сын находится на спецоперации уже с апреля прошлого года. Я видел везде в средствах массовой информации, что ребятам собирают технику. Помогают также наши земляки с Оймура. Обратил внимание, подумал, что есть сейчас такая возможность – у меня была «Нива». Мне помогли коллеги – мы сбросились на новые колеса, привели машину в порядок, собрали все необходимое. Говорили с сыном, подумали, что даже если именно у сына не будет возможности забрать машину, все равно на ней будут ездить наши земляки. (…) Нашим военнослужащим желаю скорейшей победы и возвращения домой»,

