Политика и власть 17.03.2023 в 11:42

«Нива» из Бурятии добралась до Украины

Ранее глава одного из сельских поселений отправил автомобиль своему сыну на СВО
A- A+
Текст: Номер один
«Нива» из Бурятии добралась до Украины

В начале марта «Номер один» сообщал, что глава сельского поселения МО «Брянское» с Кабанского района Николай Бурлаков решил отправить своему сыну на СВО автомобиль «Нива».

«Мой сын находится на спецоперации уже с апреля прошлого года. Я видел везде в средствах массовой информации, что ребятам собирают технику. Помогают также наши земляки с Оймура. Обратил внимание, подумал, что есть сейчас такая возможность – у меня была «Нива». Мне помогли коллеги – мы сбросились на новые колеса, привели машину в порядок, собрали все необходимое. Говорили с сыном, подумали, что даже если именно у сына не будет возможности забрать машину, все равно на ней будут ездить наши земляки. (…) Нашим военнослужащим желаю скорейшей победы и возвращения домой», 

- высказался корреспонденту «Номер один» Николай Бурлаков.

Вчера стало известно, что машина благополучно добралась до адресата. Военнослужащие поделились фотографиями с сельчанами. Напомним, тогда волонтеры отправили военнослужащим 3 фуры гуманитарной помощи, в том числе - этот автомобиль.

 

Фото: Номер один

Теги
СВО Украина

Все новости

Центральный банк Монголии сохранил ключевую ставку на уровне 13%
17.03.2023 в 12:01
Внезапный актерский дебют Олега Юмова
17.03.2023 в 11:49
«Нива» из Бурятии добралась до Украины
17.03.2023 в 11:42
В Бурятии взяли пробы «кровавой» воды
17.03.2023 в 11:22
В Улан-Удэ неизвестный с пистолетом угрожал прохожим
17.03.2023 в 10:48
В Бурятии из-за неосторожности при курении сгорел дом и погиб мужчина
17.03.2023 в 10:28
В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали разбойника
17.03.2023 в 10:24
В Бурятии пьяный водитель сбил пешехода
17.03.2023 в 10:17
Транспортные полицейские за сутки задержали 10 человек, находившихся в розыске
17.03.2023 в 10:13
Жительница Бурятии нашла в огороде монету времен Николая первого
17.03.2023 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
Отец и сын из Бурятии погибли в Украине
Спасенный сослуживцами танкист скончался в госпитале вскоре после смерти сына-военнослужащего
16.03.2023 в 16:35
Партия «Новые люди» предложила механизм для оценки бурятских чиновников через Госуслуги
Что делать, если власть в регионе не справляется со своей работой?
16.03.2023 в 11:49
В районе Бурятии прощаются с погибшим в Украине контрактником
У Дмитрия Дубасова остались жена и двое детей
16.03.2023 в 11:18
«Исторический прорыв»: как в Бурятии встретили президента
В Улан-Удэ поделились мнениями о приезде Владимира Путина
15.03.2023 в 18:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru