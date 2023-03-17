Владимир Павлов: «Главное – это качество дорог»

Главным вопросом было рассмотрение хода реализации закона «О Дорожном Фонде Республики Бурятия» за 2022 г. Перед наступлением нового строительного сезона полезно оценить итоги сезона минувшего. Заседание вел председатель парламента Бурятии Владимир Павлов.«В 2022 г. было собрано 8,6 млрд. рублей. Это большая сумма и она должна расходоваться эффективно. Мы видим, что дорожное строительство у нас в последние годы выросло, хотя, конечно, всем хотелось бы, чтобы строилось еще больше. На 2023 г. запланирована сумма на 250 млн больше, чем в прошлом году», - сообщил членам Совета о Дорожном фонде Михаил Степанов, зампред профильного комитета Хурала по бюджету, налогам и финансам.Подробную информацию депутатам доложил Сергей Белоколодов, замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Сделано в минувшем году было, действительно, немало.«На региональные дороги было направлено 5,696 млрд. рублей, на местные почти два миллиарда рублей», - сообщил Сергей Белоколодов.Общая протяженность региональных дорог – 3617 км. На конец прошлого года нормативным требованиям отвечали 40,8 процента автодорог. За счет Дорожного фонда было отремонтировано 103 км дорог и три моста. Что касается местных дорог, их протяженность 10426 км. В нормативном состоянии находится 45,3 процента. Замминистра подробно остановился на конкретных участках, где были выполнены работы.Среди самых известных объектов можно назвать продолжение реконструкцию дороги на север региона «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» (было освоено 405 млн рублей) и строительство третьего моста через Уду в г. Улан-Удэ (более 1 млрд. рублей).Представитель минтранса вкратце осветил планы на 2023 г. Так, впервые будет заключено концессионное соглашение, по которому в строительство дороги - наряду с Дорожным фондом - свои средства инвестирует горнодобывающее предприятие «Озерный ГОК».Говоря о проблемах, чиновник отметил, в частности, что в муниципалитетах не хватает специалистов-дорожников. «С контролем у нас тяжеловато, ну и по разработке проектно-сметной документации. Еще серьезный момент - на сегодня есть нехватка компаний, которые были бы хорошо укомплектованы кадрами, имели бы достаточно оборотных средств, ведь заемные средства дорогие», - также сообщил он.Тем не менее, работа идет динамично и общая ситуация с реализацией рассматриваемого закона была оценена Советом Народного Хурала положительно. Как отметил Михаил Степанов, республиканское министерство транспорта четко следит за всеми работами, проводимыми на территории Бурятии.Депутаты в своих выступлениях акцентировали внимание на ряде моментов. Например, Анатолий Кушнарев и Леонид Белых высказали пожелание, чтобы больше внимания уделяли дорогам, ведущим к местам, которые являются точками притяжения для туристов. Ведь туристов в Бурятии ставится больше, а дороги к достопримечательностям оставляют во многих местах желать лучшего.Депутат Игорь Марковец указал на проблему состояния небольших дорог, которые соединяют между собой крупные улицы. Проблема эта не только в Улан-Удэ. «В селе есть основные трассы, за ними смотрят. А если свернуть на поперечные улицы, они разбиты», - выступил он.Еще ряд парламентариев озвучил дорожные вопросы по своим избирательным округам.В ходе заседании Совета Народного Хурала Владимир Павлов подчеркнул, что дороги строятся на народные деньги, на бюджетные деньги. «Поэтому дороги, тротуары, мосты, подъездные пути должны долго служить нашему народу. Прежде всего мы должны обеспечить нашим жителя качество дорог», - сказал он.Один из показателей качества дорог - их безопасность. Владимир Павлов с удовлетворением отметил, что в ходе ремонта ликвидируются опасные повороты, подъемы, места, где могут произойти ДТП, улучшается дорожное полотно, т. е. становится безопаснее.Он присоединился к мнению коллег-депутатов и положительно оценил работу, проводимую минтрансом Бурятии, Агентством дорожного хозяйства и другими вовлеченными структурами. «Исходя из выделяемых средств, они с задачами справляются», - подытожил председатель Народного Хурала.Фото: «Номер один»