Политика и власть 22.03.2023 в 11:53

В Украине погиб кинолог УФСИН из Бурятии

Жизнь Семена Баинова оборвалась в Артемовске
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Текст: Алена Завывалова
В Украине погиб кинолог УФСИН из Бурятии

17 февраля 2023 года на СВО погиб Семён Васильевич Баинов. Это произошло при взятии города Артемовск в Украине. Семен решил отправиться в рядах добровольцев и подписал контракт с штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер» за месяц до этого, в январе текущего года.

Семен родился 21 июля 1988 года в селе Кижинга, в полной семье, был младшим сыном. Отучился в Тугнуйской школе Мухоршибирского района до 2005 года.

«Его доброта, тактичность, великодушие привлекали и взрослых, и детей. Жизненная активность, определенные нравственные принципы юноши по праву снискали уважение, Семен пользовался авторитетом среди своих сверстников, а педагоги запомнили его как человека ответственного и творческого»,

- рассказывают о погибшем в районной группе.
Семен прошёл срочную службу в армии в воздушно-десантных войсках, участвовал в охране правительственных объектов в Чеченской Республике. До 2017 года работал кинологом в УФСИН Бурятии.

У погибшего остались отец, брат, сестра, жена, сын и дочь. Прощание с Семеном Баиновым пройдет 24 марта в селе Тугнуй.


Фото: администрация МО "Мухоршибирский район"

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