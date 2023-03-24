Политика и власть 24.03.2023 в 12:18

Власти Улан-Удэ рассказали, что будут делать в 2023 году

В планах – капремонт школ, строительство детсадов, ремонт дорог и многое другое
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Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ рассказали, что будут делать в 2023 году
Основные задачи на год обозначил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 22 марта в отчете о своей работе и администрации города за 2022 год на сессии горсовета.

- В области образования приступаем к капитальному ремонту четырех школ в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования. В зданиях школ будет проведен комплексный ремонт зданий - начиная с замены кровли, ремонта инженерных систем, заканчивая внутренней отделкой. Общая стоимость работ - почти 500 млн рублей. Работы необходимо завершить к началу нового учебного года, - сказал Игорь Шутенков.

Для решения проблемы переуплотнения в трех школах будут открыты новые корпуса – № 19, 32, в 102-м микрорайоне. Завершится строительство двух школ в 103-м мкрн и мкрн Забайкальский. Таким образом, будет создано 1664 места.


- Одновременно мы ставим перед собой задачу по обеспечению новых учреждений педагогическим составом. На сегодня нам не хватает больше 200 учителей, - сказал мэр.

В этом году будут построены три детских сада: в мкрн Шишковка, Мясокомбинат и ДНТ «Перспектива» общей мощностью 620 мест.

- От молодёжной аудитории есть огромный запрос на создание Молодежного центра. Прошу Комитет по социальной и молодежной политике завершить в этом году работу по его созданию, - поручил Игорь Шутенков.

В области культуры и спорта будет продолжена работа по созданию комфортных условий для занятий детей, расширению доступности объектов для жителей города, увеличению количества предоставляемых услуг.

- По поручению председателя правительства России Михаила Мишустина в нашем городе создается креативный кластер. Прошу Комитет по культуре включиться в эту важную для горожан работу, - поручил Игорь Шутенков.


Совсем скоро состоится открытие после капительного ремонта филиала детской школы искусств №10 площадью более 1000 кв. м. в мкрн Звездный. Сейчас закупается мебель и оборудование.

Более 43 тысяч улан-удэнцев в возрасте до 22 лет подключены к Всероссийской программе «Пушкинская карта». Среди участников программы - 15 учреждений культуры. В этом году список пополнят еще 12 школ искусств и Дирекция по паркам культуры и отдыха.

В прошлом году с участием общественности, представителей науки и образования была создана Комиссия по бурятскому языку. В целях сохранения и развития бурятского языка на муниципальном уровне пройдут различные социокультурные мероприятия. На двух языках будут оформляться вывески, информационные конструкции, социальная реклама, будет организовано озвучивание остановок общественного транспорта.


Кроме того, будет продолжена работа по оптимизации маршрутной сети, по синхронизации работы муниципального и частного транспорта.

- По мере набора водительского состава в 2023 году выпуск муниципальных автобусов увеличится до 153 единиц. Это сократит интервал движения, а значит, наши горожане будут быстрее добираться до дома, до работы, - сказал мэр.

В этом году будет обустроена третья полоса для общественного транспорта - с Октября на Элеватор. В 2024 году планируется построить такую же выделенную полосу на ул. Бабушкина в сторону центра от Бульвара Карла Маркса до ул. Трубачеева.

- Продолжаем масштабные работы по реконструкции правобережных очистных сооружений, тепломагистрали №3, начинаем реконструкцию сетей центральной части города. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 25 участков автомобильных дорог протяженностью 30 км. При этом особое внимание будет уделено устройству остановочных карманов и отстойно-разворотных площадок для комфортной и безопасной эксплуатации муниципальных автобусов, - сообщил мэр.

В этом году досрочно будет завершена программа переселения жителей из аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года.


Фото: мэрия Улан-Удэ
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