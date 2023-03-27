Политика и власть 27.03.2023 в 12:58

В Бурятии в селе прощаются с погибшим военнослужащим

Степан Якимов ранее уехал добровольцем на СВО
A- A+
Текст: Алена Завывалова
В Бурятии в селе прощаются с погибшим военнослужащим

Сегодня в Кяхтинском районе Бурятии прощаются с Якимовым Степаном Александровичем. Он погиб на СВО в Украине.

Степан родился в селе Хоронхой Кяхтинского района Республики Бурятия 25 апреля 1991 года. С первого по девятый класс обучался в Хоронхойской средней общеобразовательной школе. В 2006 году Степан Александрович уехал учиться в Улан-Удэ. После годичного обучения вернулся домой и поступил в Хоронхойский филиал Бурятского техникума строительных и промышленных технологий, который успешно окончил в 2011 году, получив профессию мастера общестроительных работ. 

«В школьные и студенческие годы был скромным, вежливым, трудолюбивым и доброжелательным человеком, проявил себя активным, любознательным учеником и студентом, достойно преодолевал жизненные трудности. Всегда откликался на просьбы учителей и друзей, ответственно относился к выполнению общественных поручений, отличался дружелюбием, был готов прийти на помощь в трудную минуту»,

- рассказывают в МО «Кяхтинский район».

В ноябре 2022 года он подписал контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда и принял участие в СВО. Погиб на фронте.

У Степана Якимова остались отец, мама, брат, две сёстры. Прощание с военнослужащим и траурная церемония проходит сегодня, 27 марта, в его родном поселке Хоронхой.


Фото: МО "Кяхтинский район"

Теги
СВО Украина некролог

Все новости

Буркоопсоюзу поставили «отлично»
27.03.2023 в 14:19
В парках Улан-Удэ установят крытые беседки
27.03.2023 в 13:34
В Бурятии за сутки водители проваливались под лед и попадали в снежные заносы
27.03.2023 в 13:24
В Улан-Удэ опять попытаются решить проблему старых шин
27.03.2023 в 13:14
Цикл профилактических рейдов проходит на переездах ВСЖД
27.03.2023 в 13:04
В Бурятии в селе прощаются с погибшим военнослужащим
27.03.2023 в 12:58
Улан-Удэ готовят к воздушным тревогам
27.03.2023 в 12:39
В Улан-Удэ посреди улицы умер дедушка
27.03.2023 в 12:30
В Улан-Удэ женщина на «Тойоте» протаранила бетонный забор
27.03.2023 в 12:28
«Становится неубиваемой»
27.03.2023 в 12:10
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

Читайте также
На парламентских слушаниях обсудили изменения в законе об озере Байкал
Поправки позволят обеспечить лесовосстановление и снизить антропогенную нагрузку на озеро
25.03.2023 в 09:36
Более 220 жителей Бурятии мечтают быть управленцами
Республика - лидер по числу заявок в программу подготовки управленческих кадров для ДФО «Муравьев-Амурский 2030»
24.03.2023 в 14:27
Власти Улан-Удэ рассказали, что будут делать в 2023 году
В планах – капремонт школ, строительство детсадов, ремонт дорог и многое другое
24.03.2023 в 12:18
Владимир Павлов: «Несмотря на сложности, в целом правительство со всем справилось»
Депутаты Хурала в режиме видеоконференцсвязи заслушали отчет Михаила Мишустина
24.03.2023 в 11:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru