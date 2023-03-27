В Бурятии в селе прощаются с погибшим военнослужащим

Сегодня в Кяхтинском районе Бурятии прощаются с Якимовым Степаном Александровичем. Он погиб на СВО в Украине.

Степан родился в селе Хоронхой Кяхтинского района Республики Бурятия 25 апреля 1991 года. С первого по девятый класс обучался в Хоронхойской средней общеобразовательной школе. В 2006 году Степан Александрович уехал учиться в Улан-Удэ. После годичного обучения вернулся домой и поступил в Хоронхойский филиал Бурятского техникума строительных и промышленных технологий, который успешно окончил в 2011 году, получив профессию мастера общестроительных работ.



«В школьные и студенческие годы был скромным, вежливым, трудолюбивым и доброжелательным человеком, проявил себя активным, любознательным учеником и студентом, достойно преодолевал жизненные трудности. Всегда откликался на просьбы учителей и друзей, ответственно относился к выполнению общественных поручений, отличался дружелюбием, был готов прийти на помощь в трудную минуту»,

- рассказывают в МО «Кяхтинский район».



В ноябре 2022 года он подписал контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда и принял участие в СВО. Погиб на фронте.

У Степана Якимова остались отец, мама, брат, две сёстры. Прощание с военнослужащим и траурная церемония проходит сегодня, 27 марта, в его родном поселке Хоронхой.





Фото: МО "Кяхтинский район"