Политика и власть 28.03.2023 в 11:13
Евгения Лудупова дала дорогу молодым
Тарбагатайскую ЦРБ возглавила 36-летняя Ольга Тугаринова
Текст: Константин Воронов
В Бурятии назначен новый главный врач Тарбагатайской центральной районной больницы. Им стала 36-летняя Ольга Тугаринова, главный внештатный педиатр Минздрава Бурятии.
«Ольга Анатольевна назначена на должность из кадрового резерва Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Стаж работы – 14 лет, окончила Иркутский государственный медицинский университет по специальности педиатрия. Опыт управления здравоохранением нового главного врача также обширен – Ольга Анатольевна работала заведующей филиалом Селенгинской районной больницы в Кабанской ЦРБ, заведующей приемно-диагностическим отделением ДРКБ, а также является главным внештатным педиатром Минздрава Бурятии», - представила нового руководителя министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Отметим, это уже не первый случай назначения молодых кадров на руководящие посты в сфере здравоохранения районов республики. Напомним, недавно Евгения Лудупова назначила главврачом Мухоршибирской ЦРБ 38-летнего Дмитрия Оленниковка.
Фото: Минздрав Бурятии
«Ольга Анатольевна назначена на должность из кадрового резерва Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Стаж работы – 14 лет, окончила Иркутский государственный медицинский университет по специальности педиатрия. Опыт управления здравоохранением нового главного врача также обширен – Ольга Анатольевна работала заведующей филиалом Селенгинской районной больницы в Кабанской ЦРБ, заведующей приемно-диагностическим отделением ДРКБ, а также является главным внештатным педиатром Минздрава Бурятии», - представила нового руководителя министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Отметим, это уже не первый случай назначения молодых кадров на руководящие посты в сфере здравоохранения районов республики. Напомним, недавно Евгения Лудупова назначила главврачом Мухоршибирской ЦРБ 38-летнего Дмитрия Оленниковка.
Фото: Минздрав Бурятии
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