Политика и власть 29.03.2023 в 11:16

В Бурятии пройдет заседание комитета по туризму Госдумы РФ

В рамках визита федеральных гостей запланировано множество мероприятий
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пройдет заседание комитета по туризму Госдумы РФ
Рабочая поездка в Бурятию комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры состоится 6-9 апреля. Делегацию возглавит председатель комитета ГД РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, с деловой миссией в республику прилетят представители федеральных органов власти, Минэкономразвития и Минприроды России, а также участники из Забайкальского края, Якутии, Амурской области и сотрудники институтов развития.

Они примут участие в круглом столе на тему «Развитие туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа», обсудят концептуальные подходы к развитию туризма и меры государственной поддержки предприятий туриндустрии в России. Кроме того, в ходе мероприятия будут рассмотрены проблемы отрасли и нюансы развития рекреации на особо охраняемых природных территориях. К обсуждению по видеоконференцсвязи также подключатся Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Магаданская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ.

В рамках визита представители Госдумы и другие делегаты примут участие в торжественной церемонии открытия международной туристской выставки «Baikal Travel Mart». Кроме того, им представят культурные особенности Бурятии как фактор привлечения туристов. Гости побывают в Национальном музее, познакомятся с атласом тибетской медицины – мировой реликвией и выставкой, посвященной 100-летию Бурятии.

- Все заметили, что нас в последнее время очень активно посещают коллеги из федеральных органов исполнительной власти. Это дает нам возможность входить в разные программы. И мы надеемся, что такая тенденция сохранится в ближайшее время. Мы готовы проводить у себя мероприятия федерального уровня, заявлять о себе на благо республики. В последующем мы видим, что такая активность продолжится, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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