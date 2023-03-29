Политика и власть 29.03.2023 в 13:01

Мобилизованный депутат из Бурятии погиб в Украине

Он скончался от осколочных ранений близ города Угледар
A- A+
Текст: Алена Завывалова
Мобилизованный депутат из Бурятии погиб в Украине

В Закаменском районе простятся с ветврачом и местным депутатом Дарижаповым Даша Игоревичем.

Даша Игорьевич родился в селе Хуртага Закаменского района Республики Бурятия 13 января 1988 года. Был четвертым ребенком в дружной многодетной семье. Обучался в Хуртагинской общеобразовательной школе. После окончания СОШ поступил в Бурятское республиканское училище культуры и искусства. Затем он отслужил в армии в Московском военном округе. После нее решил вернуться в родное село и устроился работать ветеринаром-санитаром.

Учеба Даши Игоревича продолжилась – в 2018 году он поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию на ветеринарного врача. После окончания работал по специальности в селе Хуртага.

«В школьные и студенческие годы Даша учился хорошо, отличался любознательностью, логическим мышлением, трудолюбием. Принимал активное участие в культурной жизни школы и села, увлекался танцами.Даша был добрым, отзывчивым, весёлым, жизнерадостным, щедрым, активным человеком. Всегда был готов помочь всем и во всём»,

- пишут о нем.
Даша Игоревич также был депутатом Совета депутатов сельского поселения «Хуртагинское».

21 сентября 2022 года его мобилизовали на СВО в Украине. Там он был старшим вычислителем мотострелкового батальона, младшим сержантом. 18 марта погиб от осколочных ранений близ города Угледар в селе Никольское Донецкой области. Представлен к государственной награде «Орден Мужества» посмертно. У Даши Игоревича остались любящие отец и мать, братья, сёстры.

Похороны Даши Дарижапова пройдут 31 марта в селе Хуртага Закаменского района.


Фото: администрация Закаменского района

Теги
Украина некролог погибшие в Украине депутаты

Все новости

В Бурятии возврат мелкого долга превратился в грабеж
29.03.2023 в 13:45
В Улан-Удэ пройдет рейд по бездомным собакам
29.03.2023 в 13:24
Мобилизованный депутат из Бурятии погиб в Украине
29.03.2023 в 13:01
Россиян среди известных личностей прошлого интересуют Петр I и Иосиф Сталин
29.03.2023 в 12:33
В Улан-Удэ пройдёт сольный концерт Сэсэг Аюшеевой
29.03.2023 в 12:29
«Снег растаял и дорог не стало»
29.03.2023 в 12:22
В Бурятии горели два дачных дома
29.03.2023 в 11:34
В Бурятском оперном пройдёт концерт помощи вдовам участников СВО
29.03.2023 в 11:25
В Бурятии пройдет заседание комитета по туризму Госдумы РФ
29.03.2023 в 11:16
Спортсменка из Бурятии одержала победу в поединках ММА
29.03.2023 в 11:06
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Бурятии пройдет заседание комитета по туризму Госдумы РФ
В рамках визита федеральных гостей запланировано множество мероприятий
29.03.2023 в 11:16
В Бурятии похоронят многодетного отца, погибшего в Украине
Он так и не увидел своего новорожденного сына
28.03.2023 в 14:27
Евгения Лудупова дала дорогу молодым
Тарбагатайскую ЦРБ возглавила 36-летняя Ольга Тугаринова
28.03.2023 в 11:13
В Бурятии в селе прощаются с погибшим военнослужащим
Степан Якимов ранее уехал добровольцем на СВО
27.03.2023 в 12:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru