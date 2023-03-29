Мобилизованный депутат из Бурятии погиб в Украине

В Закаменском районе простятся с ветврачом и местным депутатом Дарижаповым Даша Игоревичем.

Даша Игорьевич родился в селе Хуртага Закаменского района Республики Бурятия 13 января 1988 года. Был четвертым ребенком в дружной многодетной семье. Обучался в Хуртагинской общеобразовательной школе. После окончания СОШ поступил в Бурятское республиканское училище культуры и искусства. Затем он отслужил в армии в Московском военном округе. После нее решил вернуться в родное село и устроился работать ветеринаром-санитаром.

Учеба Даши Игоревича продолжилась – в 2018 году он поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию на ветеринарного врача. После окончания работал по специальности в селе Хуртага.

«В школьные и студенческие годы Даша учился хорошо, отличался любознательностью, логическим мышлением, трудолюбием. Принимал активное участие в культурной жизни школы и села, увлекался танцами.Даша был добрым, отзывчивым, весёлым, жизнерадостным, щедрым, активным человеком. Всегда был готов помочь всем и во всём»,

- пишут о нем.



Даша Игоревич также был депутатом Совета депутатов сельского поселения «Хуртагинское».

21 сентября 2022 года его мобилизовали на СВО в Украине. Там он был старшим вычислителем мотострелкового батальона, младшим сержантом. 18 марта погиб от осколочных ранений близ города Угледар в селе Никольское Донецкой области. Представлен к государственной награде «Орден Мужества» посмертно. У Даши Игоревича остались любящие отец и мать, братья, сёстры.



Похороны Даши Дарижапова пройдут 31 марта в селе Хуртага Закаменского района.





Фото: администрация Закаменского района