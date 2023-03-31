Министр строительства Бурятии попрощался с работой

30 марта министр строительства и ЖКХ Бурятии Николай Рузавин сообщил в соцсетях, что «попрощался с коллективом министерства».Министр отметил, что проработал на своем посту 7 лет 8 месяцев и 6 дней.«Все это время наша работа была направлена на развитие двух ключевых отраслей республики: строительного и жилищно-коммунального комплексов. Сделано очень много для развития республики, и даже немного больше, чем кажется на первый взгляд. Конечно, были ошибки и недочеты, но в целом созданы условия для динамичного развития курируемых отраслей», - подвел итог своей работы Николай Рузавин.Чиновник также поблагодарил всех, с кем ему довелось работать. Особые слова благодарности он выразил главе Бурятии Алексею Цыденову «за его неуемную энергию, умение поставить задачи и заставить добиваться нужных результатов».О причинах своей отставки, а также дальнейших планах по трудоустройству Николай Рузавин ничего не рассказал.Фото: «Номер один»