Политика и власть 04.04.2023 в 13:38

В Бурятии жителю вынесли приговор за комментарий в «Анониме 03»

В частности, он предлагал разобраться с местными чиновниками
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии жителю вынесли приговор за комментарий в «Анониме 03»

В марте Бичурский районный суд вынес приговор жителю П. Мужчина признан виновным за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

 В пресс-службе суда сообщают, что П. через смартфон вышел в Интернет. В соцсети ВКонтакте в известном бурятском паблике «Аноним 03» оставил несколько гневных комментариев.

«Гражданин П. руководствуясь устойчивым личным неприязненным отношением к представителям органов государственной власти, и решив призвать граждан к применению насильственных, дискриминационных действий против социальных групп чиновников, государственных и муниципальных служащих и депутатов, написал комментарии под прочитанными записями»,

- пишут в районном суде.
 Неосторожный житель гневно предлагал жителям объединиться против чиновников, в том числе с угрозой насилия. Эти фразы расценили как «осуществление призывов к совершению преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении социальных групп чиновников».

 За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком. Также сельчанина лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.



Фото: Номер один

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