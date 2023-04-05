Монголы выразили недовольство высокими пошлинами на свои товары в России

Товарооборот между Россией и Монголией растет. Ожидается, что по итогам этого года он достигнет 3 миллиардов долларов США. Однако сальдо торгового баланса является крайне несбалансированным. Россия имеет огромный «перекос» в свою пользу. В связи с этим монголы поднимают вопрос об облегчении доступа своей продукции на внутрироссийский рынок.Новое заявление о необходимости снижения пошлин прозвучало в Улан-Удэ на очередном заседании подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству. Эта подкомиссия работает в рамках большой Российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Сопредседателем подкомиссии со стороны России является замминистра экономического развития страны Дмитрий Вольвач. Сопредседатель с монгольской стороны - Хурэлбаатар Булгантуяа, глава Национального комитета по возрождению пограничных пунктов Монголии.Г-жа Булгантуяа, при большом стечении СМИ, положительно оценила развитие связей между странами, в том числе на уровне регионов, и поблагодарила за теплый прием и хорошую организацию заседания.В Монголии, в целом, удовлетворены ходом реализации среднесрочной Программы действий по развитию межрегионального сотрудничества на 2021-2025 гг.«В правительстве Монголии впервые появилась должность министра по пограничным пунктам, и это является подтверждением того, что наша страна намерена уделять огромное внимание этому», - сказала Хурэлбаатар Булгантуяа, подчеркнув, что речь идет и о пунктах пропуска на границе с Россией (их 16 штук).Упомянутым министром, собственно говоря, она и является. В ее планах – предпринять поэтапные шаги по развитию погранпунктов Монголии.В своем выступлении она назвала собравшихся «уважаемыми друзьями» и вновь открыто выразила принципиальную позицию своей страны о российских пошлинах.«Развитию приграничной торговли между нашими двумя странами в значительной мере препятствуют, прежде всего, высокие импортные тарифы Российской Федерации», - заявила глава монгольской делегации.Она напомнила, что в ходе последнего заседания межправительственной комиссии, которое прошло в октябре 2022 года в Москве, главы национальных частей комиссии обговорили данный вопрос.«Но, к сожалению, никакого существенного решения не было принято», - фактически упрекнула она Россию. Намекнув на события последнего года вокруг России, г-жа Булгантуяа высказалась в том роде, что сейчас сложились новые реалии международных отношений, в т. ч. торговых – России нужны новые рынки, а Монголия тоже готова нарастить экспорт в Россию.«Хотела бы призвать вас, российскую сторону, посодействовать устранению тарифных и нетарифных барьеров в отношении торговли с соседними дружественными странами», - обратилась она к российским участникам заседания.Тема российских пошлин на товары из Монголии не раз поднималась на заседании. Так, между г-жой Булгантуяа и главой Бурятии Алексеем Цыденовым произошел даже своеобразный диалог.«Мы знаем, как влияют российские импортные пошлины на ввоз монгольской продукции и в рамках предварительной проработки предлагали бы монгольской стороне рассмотреть вопрос вступления в ШОС (Шанхайскую организацию сотрудничества – прим.) в качестве постоянного представителя, что дало бы основу для проработки в рамках ЕАЭС - без членства в ЕАЭС – вопросов по таможенным тарифным ставкам», - выступил глава республики.По словам Алексея Цыденова, этот вопрос предварительно проговаривался с министерством иностранных дел России.«Просил бы монгольскую сторону рассмотреть вопрос о вступлении в ШОС», - сказал он.Для делегации из Монголии поднятая тема о Шанхайской организации сотрудничества (штаб-квартира секретариат ШОС находится в Пекине), видимо, оказался несколько неожиданным. Наверное, гости не думали, что размер таможенных пошлин России на монгольские товары и членство в ШОС будут рассмотрены в таком ключе, в каком оказались рассмотрены.Но монгольская делегация отреагировала на это. Позднее, подводя итоги встречи, Хурэлбаатар Булгантуяа подчеркнула, что вопрос о ШОС более целесообразно обсуждать не столько на заседании подкомиссии, сколько в рамках заседании всей межправительственной комиссии. «Также хотела бы отметить, что этот вопрос решается на уровне правительств, глав стран», - сказала она, призвав уделить особое внимание реализации мероприятий, которые планируется включить в протокол заседания.Монголы также отметили, что встреча прошла «в особо дружественной, теплой, деловой атмосфере».Протокол был подписан после всех выступлений.Будут ли снижены пошлины на товары из Монголии? Возможно, и будут. Но вероятность этого в ближайшее время нам кажется мизерной. Поэтому, допустим, за монгольскими кожаными куртками жителям Бурятии пока придется, скорее всего, ездить в саму Монголию. Или как-то заказывать через Интернет, если такое возможно.Фото: «Номер один»