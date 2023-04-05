Политика и власть 05.04.2023 в 17:55

Монголы выразили недовольство высокими пошлинами на свои товары в России

В ответ глава Бурятии позвал Страну степей в ШОС
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Монголы выразили недовольство высокими пошлинами на свои товары в России
Товарооборот между Россией и Монголией растет. Ожидается, что по итогам этого года он достигнет 3 миллиардов долларов США. Однако сальдо торгового баланса является крайне несбалансированным. Россия имеет огромный «перекос» в свою пользу. В связи с этим монголы поднимают вопрос об облегчении доступа своей продукции на внутрироссийский рынок.

Новое заявление о необходимости снижения пошлин прозвучало в Улан-Удэ на очередном заседании подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству. Эта подкомиссия работает в рамках большой Российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Сопредседателем подкомиссии со стороны России является замминистра экономического развития страны Дмитрий Вольвач. Сопредседатель с монгольской стороны - Хурэлбаатар Булгантуяа, глава Национального комитета по возрождению пограничных пунктов Монголии.

Г-жа Булгантуяа, при большом стечении СМИ, положительно оценила развитие связей между странами, в том числе на уровне регионов, и поблагодарила за теплый прием и хорошую организацию заседания.

В Монголии, в целом, удовлетворены ходом реализации среднесрочной Программы действий по развитию межрегионального сотрудничества на 2021-2025 гг.

«В правительстве Монголии впервые появилась должность министра по пограничным пунктам, и это является подтверждением того, что наша страна намерена уделять огромное внимание этому», - сказала Хурэлбаатар Булгантуяа, подчеркнув, что речь идет и о пунктах пропуска на границе с Россией (их 16 штук).

Упомянутым министром, собственно говоря, она и является. В ее планах – предпринять поэтапные шаги по развитию погранпунктов Монголии.

В своем выступлении она назвала собравшихся «уважаемыми друзьями» и вновь открыто выразила принципиальную позицию своей страны о российских пошлинах.

«Развитию приграничной торговли между нашими двумя странами в значительной мере препятствуют, прежде всего, высокие импортные тарифы Российской Федерации», - заявила глава монгольской делегации.

Она напомнила, что в ходе последнего заседания межправительственной комиссии, которое прошло в октябре 2022 года в Москве, главы национальных частей комиссии обговорили данный вопрос.

«Но, к сожалению, никакого существенного решения не было принято», - фактически упрекнула она Россию. Намекнув на события последнего года вокруг России, г-жа Булгантуяа высказалась в том роде, что сейчас сложились новые реалии международных отношений, в т. ч. торговых – России нужны новые рынки, а Монголия тоже готова нарастить экспорт в Россию.

«Хотела бы призвать вас, российскую сторону, посодействовать устранению тарифных и нетарифных барьеров в отношении торговли с соседними дружественными странами», - обратилась она к российским участникам заседания.

Тема российских пошлин на товары из Монголии не раз поднималась на заседании. Так, между г-жой Булгантуяа и главой Бурятии Алексеем Цыденовым произошел даже своеобразный диалог.

«Мы знаем, как влияют российские импортные пошлины на ввоз монгольской продукции и в рамках предварительной проработки предлагали бы монгольской стороне рассмотреть вопрос вступления в ШОС (Шанхайскую организацию сотрудничества – прим.) в качестве постоянного представителя, что дало бы основу для проработки в рамках ЕАЭС - без членства в ЕАЭС – вопросов по таможенным тарифным ставкам», - выступил глава республики.

По словам Алексея Цыденова, этот вопрос предварительно проговаривался с министерством иностранных дел России.

«Просил бы монгольскую сторону рассмотреть вопрос о вступлении в ШОС», - сказал он.

Для делегации из Монголии поднятая тема о Шанхайской организации сотрудничества (штаб-квартира секретариат ШОС находится в Пекине), видимо, оказался несколько неожиданным. Наверное, гости не думали, что размер таможенных пошлин России на монгольские товары и членство в ШОС будут рассмотрены в таком ключе, в каком оказались рассмотрены.

Но монгольская делегация отреагировала на это. Позднее, подводя итоги встречи, Хурэлбаатар Булгантуяа подчеркнула, что вопрос о ШОС более целесообразно обсуждать не столько на заседании подкомиссии, сколько в рамках заседании всей межправительственной комиссии. «Также хотела бы отметить, что этот вопрос решается на уровне правительств, глав стран», - сказала она, призвав уделить особое внимание реализации мероприятий, которые планируется включить в протокол заседания.

Монголы также отметили, что встреча прошла «в особо дружественной, теплой, деловой атмосфере».

Протокол был подписан после всех выступлений.

Будут ли снижены пошлины на товары из Монголии? Возможно, и будут. Но вероятность этого в ближайшее время нам кажется мизерной. Поэтому, допустим, за монгольскими кожаными куртками жителям Бурятии пока придется, скорее всего, ездить в саму Монголию. Или как-то заказывать через Интернет, если такое возможно.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия

Все новости

В Улан-Удэ открылась межрегиональная выставка «Стройиндустрия- 2023»
05.04.2023 в 18:30
Монголы выразили недовольство высокими пошлинами на свои товары в России
05.04.2023 в 17:55
B Улан-Удэ назначен новый директор Комбината по благоустройству
05.04.2023 в 17:42
В Улан-Удэ перед судом предстанет подросток, порезавший из-за пустяка мужчину
05.04.2023 в 16:35
«РТК-Солар»: За год компании укрепили внешний периметр, но забыли про внутренние сети
05.04.2023 в 16:29
В Бурятии полицейские помогли больному мужчине
05.04.2023 в 15:45
Молодых учёных Бурятии приглашают побороться за стипендию имени Жореса Алферова
05.04.2023 в 15:39
Лудуб Очиров даст концерт в джаз-клубе «Эссе» в Москве
05.04.2023 в 15:21
В Улан-Удэ жители пожаловались на обветшавшую детскую площадку
05.04.2023 в 15:18
В Бурятии монгол попался на взятке
05.04.2023 в 14:54
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 апреля

Читайте также
B Улан-Удэ назначен новый директор Комбината по благоустройству
Им стал главный инженер учреждения Александр Солдаткин
05.04.2023 в 17:42
В Бурятии обсудили развитие российско-монгольского сотрудничества
Товарооборот между двумя странами стремительно растет
05.04.2023 в 11:43
В Бурятии жителю вынесли приговор за комментарий в «Анониме 03»
В частности, он предлагал разобраться с местными чиновниками
04.04.2023 в 13:38
В Бурятии прощаются с погибшим на СВО добровольцем
Геннадий Шайхлисламов скончался 10 марта
04.04.2023 в 13:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru