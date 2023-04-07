Политика и власть 07.04.2023 в 15:56

Сирота из района Бурятии погиб в Украине

У мужчины остались двое детей
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Текст: Алена Завывалова
Сирота из района Бурятии погиб в Украине

7 апреля Тункинский район провожает в последний путь своего уроженца Александра Ивановича Плотникова. Он погиб на СВО в Украине. О смерти Александра сообщили в группе ВКонтакте "Тунка 24".

Александр Плотников родился 15 марта 1992 года в Кырене. В 11 лет остался сиротой, вместе с сестрой его воспитала тетя. В 2007 году окончил Кыренскую среднюю общеобразовательную школу. После окончания школы поступил в Тункинское среднее профессиональное техническое училище по специальности «Механизатор». Долгое время трудился в родном селе трактористом.

«Александр был крепкой опорой для своих родных и близких, был хорошим преданным другом, всегда готовым прийти на помощь»,

- характеризуют погибшего.

В декабре 2022 года Александр заключил контракт и отправился добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». Скончался при исполнении боевой задачи 10 января 2023 года. У Александра остались любящие жена, двое детей, сестра, тетя, дядя. Траурный митинг и прощание проходят сегодня в селе Кырен.


Фото: Тунка 24
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с 5 по 11 апреля

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