Алексей Цыденов возглавит партийный список ЕР на выборах в Хурал

Традиционно в апреле начинаются первые движения партий у линии старта к большим сентябрьским выборам. В этом году мы выбираем Народный Хурал. Хедлайнером в традиционно выступила «Единая Россия», открыв сезон с кадровых перестановок и громких заявлений. К примеру, на недавней пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов объявил, что возглавит первую пятерку кандидатов. И даже объяснил почему.На недавней пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов объявил, что пойдет первым номером партийного списка. И объяснил причину.- Список «Единой России» возглавлю я сам. Я являюсь секретарем «Единой России». И отвечаю за то, что происходит в республике. Как отрабатывает партия, как идет работа партии в Хурале, как претворяются в жизнь те обещания, которые даются в рамках предвыборной кампании, - сказал Алексей Цыденов в интервью журналистам.Ранее, на прошлой неделе, прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». На которой, помимо прочего, были приняты непростые, но назревшие решения, которые говорят о своего рода обновлении партии.Сразу несколько видных политических деятелей фактически ушли из политики. Среди них – известные бизнесмены Андреян Зыбынов и Вячеслав Покацкий, бывший зампред правительства Даба-Жалсан Чирипов, экс-спикер Хурала Хурала Матвей Гершевич и некоторые другие, менее известные, но не менее влиятельные политики прошлой эпохи.Одновременно верхушка партии пополнилась «свежей кровью». Среди них – новый руководитель администрации главы и правительства Бурятии (зампред правительства) Алдар Гулгенов, чья должность просто обязывает занимать высокие позиции. И Иван Альхеев – зампред правительства с опытом руководства одним из самых сложных в политическом плане районов – Тункинским.Тот факт, что партия усилилась именно топовыми чиновниками исполнительной власти, говорит и об относительно новой роли «Единой России» в жизни Бурятии (да и в целом – страны). Об этом вкратце упомянул Алексей Цыденов на той же партийной конференции:- Мы уже привыкли, нас уже не трогают новости: открыли садик, открыли школу, открыли дорогу, открыли спортивную площадку. Это уже, как само собой разумеющееся, это уже как-бы между делом. А на самом деле, это огромная работа. И в каждом из объектов, которые мы строим для жителей Бурятии есть вклад «Единой России». Над их реализацией работают члены партии. Призываю коллег-однопартийцев, активнее рассказывать избирателям о вкладе «Единой России» в развитии Бурятии и конкретных городов, районов, поселений. Надо объяснять людям: какие решения партией принимаются, чем они продиктованы и каким результатам приведут. В чем будет конкретная польза для всего населения и каждого человека.Здесь речь идет об усилении ответственности и влиянии «Единой России». Ведь с других партий не спрашивают про детские сады, школы, больницы, дороги - у них нет должного влияния на возможности и вероятности появления таких объектов в любой точке Бурятии. В «Единую Россию» идут с законодательными инициативами, с просьбами и наказами. А предвыборная кампания для партии власти – это по сути способ запрос на необходимое населению и план работы властей на перспективу. Об этом и говорил на этой неделе Алексей Цыденов:- На предыдущих выборах «Единая Россия» собирала наказы, предложения людей. Была сформирована «Народная программа». Она большая - 400 мероприятий (а наказы все непростые) уже выполнено. По остальным идет работа. Причем, там есть дорогие, капиталоемкие мероприятия, которые уже реализованы. Это касается всего – образования, культуры, здравоохранения, спорта, инженерной инфраструктуры, экономического развития, - рассказал Алексей Цыденов на недавнем интервью.С учетом этого можно сделать вывод, что ЕР открывает предвыборную гонку с мощным бэкграундом - им есть что рассказать. К которому добавятся еще и авторитет Владимира Путина (который, к слову, недавно посетил Бурятию и принял ряд исторических для республики решений). А также рейтинг Алексея Цыденова, который на прошлогодних выборах главы набрал более 86% голосов.Вероятно, что в этом году повторится прошлогодняя ситуация, и оппонентам ЕР останется лишь сражаться за вторые-третьи места. Тогда как фаворит будет бороться сам с собой, стараясь набрать как можно более высокий процент.Впрочем, гонка еще официально не началась. Поэтому – ждем.Фото: «Номер один».