Политика и власть 12.04.2023 в 15:58

Главе Бурятии не удалось «заманить» Монголию в постоянные члены ШОС

Это стало ясно через несколько дней после российско-монгольской встречи в Улан-Удэ
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Главе Бурятии не удалось «заманить» Монголию в постоянные члены ШОС
Власти Монголии отказываются от приобретения статуса постоянного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это ясно дал понять президент Страны степей Хурэлсух Ухнаа на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином, которая прошла 11 апреля в Улан-Баторе.

«Он подтвердил, что Монголия продолжит активное сотрудничество с членами ШОС, наблюдателями и странами-партнерами по диалогу в качестве наблюдателя», - сообщает mongolnow.com.

Монголы прояснили позицию по ШОС через несколько дней после того, как глава Бурятии Алексей Цыденов затронул этот момент на встрече между представителями России и Монголии в Улан-Удэ. Напомним, тогда монгольская сторона подняла проблему о высоких пошлинах России на монгольские товары.

«Мы знаем, как влияют российские импортные пошлины на ввоз монгольской продукции и в рамках предварительной проработки предлагали бы монгольской стороне рассмотреть вопрос вступления в ШОС в качестве постоянного представителя, что дало бы основу для проработки в рамках ЕАЭС - без членства в ЕАЭС – вопросов по таможенным тарифным ставкам», - предложил решение озвученной монголами проблемы глава Бурятии.

По словам Алексея Цыденова, этот вопрос предварительно проговаривался с министерством иностранных дел России.

«Просил бы монгольскую сторону рассмотреть вопрос о вступлении в ШОС», - сказал он.

Однако, как мы сейчас видим, пока Монголия не желает становиться полноправным ШОСовцем. Наверное, не верит, что, после вступления в организацию получит снижение пошлин на свои товары в России. А отношения с Западом после данного шага могут стать напряженнее.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия

Все новости

В Бурятии женщина превратила кулачный бой в ножевой
12.04.2023 в 16:09
Управление ветеринарии Бурятии выясняет причины странной гибели скота
12.04.2023 в 16:09
Главе Бурятии не удалось «заманить» Монголию в постоянные члены ШОС
12.04.2023 в 15:58
Космос помогает Байкалу
12.04.2023 в 15:48
Жители Бурятии отправили 17 автомобилей в зону СВО
12.04.2023 в 15:43
Тройное ДТП произошло на улице Дорожной в Улан-Удэ
12.04.2023 в 15:12
В Улан-Удэ пьяный водитель едва не утопил автомобиль
12.04.2023 в 14:59
В Бурятии лошадям не дали уехать в Казахстан
12.04.2023 в 14:59
Грядущий май подарит Улан-Удэ более 100 мероприятий
12.04.2023 в 14:50
В районе Бурятии теленок родился от трансплантации эмбрионов
12.04.2023 в 14:37
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
Грядущий май подарит Улан-Удэ более 100 мероприятий
В Бурятии депутаты комитета по социальной политике обсудили на заседание все нюансы празднования Дня Победы
12.04.2023 в 14:50
В правительстве Монголии назначены два новых министра
Хурэлбаатарын Булгантуяа, побывавшая недавно в Бурятии, сменила должность
12.04.2023 в 11:31
Спринтерский прорыв Василия Смолина
Глава Бичурского района рассказал о том, что сделано за четыре года
12.04.2023 в 10:44
Алексей Цыденов возглавит партийный список ЕР на выборах в Хурал
«Единая Россия» первой из партий поделилась планами на выборы в Бурятии
11.04.2023 в 21:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru