Политика и власть 12.04.2023 в 15:58
Главе Бурятии не удалось «заманить» Монголию в постоянные члены ШОС
Это стало ясно через несколько дней после российско-монгольской встречи в Улан-Удэ
Текст: Петр Санжиев
Власти Монголии отказываются от приобретения статуса постоянного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это ясно дал понять президент Страны степей Хурэлсух Ухнаа на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином, которая прошла 11 апреля в Улан-Баторе.
«Он подтвердил, что Монголия продолжит активное сотрудничество с членами ШОС, наблюдателями и странами-партнерами по диалогу в качестве наблюдателя», - сообщает mongolnow.com.
Монголы прояснили позицию по ШОС через несколько дней после того, как глава Бурятии Алексей Цыденов затронул этот момент на встрече между представителями России и Монголии в Улан-Удэ. Напомним, тогда монгольская сторона подняла проблему о высоких пошлинах России на монгольские товары.
«Мы знаем, как влияют российские импортные пошлины на ввоз монгольской продукции и в рамках предварительной проработки предлагали бы монгольской стороне рассмотреть вопрос вступления в ШОС в качестве постоянного представителя, что дало бы основу для проработки в рамках ЕАЭС - без членства в ЕАЭС – вопросов по таможенным тарифным ставкам», - предложил решение озвученной монголами проблемы глава Бурятии.
По словам Алексея Цыденова, этот вопрос предварительно проговаривался с министерством иностранных дел России.
«Просил бы монгольскую сторону рассмотреть вопрос о вступлении в ШОС», - сказал он.
Однако, как мы сейчас видим, пока Монголия не желает становиться полноправным ШОСовцем. Наверное, не верит, что, после вступления в организацию получит снижение пошлин на свои товары в России. А отношения с Западом после данного шага могут стать напряженнее.
Фото: «Номер один»
«Он подтвердил, что Монголия продолжит активное сотрудничество с членами ШОС, наблюдателями и странами-партнерами по диалогу в качестве наблюдателя», - сообщает mongolnow.com.
Монголы прояснили позицию по ШОС через несколько дней после того, как глава Бурятии Алексей Цыденов затронул этот момент на встрече между представителями России и Монголии в Улан-Удэ. Напомним, тогда монгольская сторона подняла проблему о высоких пошлинах России на монгольские товары.
«Мы знаем, как влияют российские импортные пошлины на ввоз монгольской продукции и в рамках предварительной проработки предлагали бы монгольской стороне рассмотреть вопрос вступления в ШОС в качестве постоянного представителя, что дало бы основу для проработки в рамках ЕАЭС - без членства в ЕАЭС – вопросов по таможенным тарифным ставкам», - предложил решение озвученной монголами проблемы глава Бурятии.
По словам Алексея Цыденова, этот вопрос предварительно проговаривался с министерством иностранных дел России.
«Просил бы монгольскую сторону рассмотреть вопрос о вступлении в ШОС», - сказал он.
Однако, как мы сейчас видим, пока Монголия не желает становиться полноправным ШОСовцем. Наверное, не верит, что, после вступления в организацию получит снижение пошлин на свои товары в России. А отношения с Западом после данного шага могут стать напряженнее.
Фото: «Номер один»
ТегиМонголия