Алексей Цыденов: «Улан-Удэ обретет новое лицо»

Глава Бурятии Алексей Цыденов пообщался с журналистами четырех ведущих телеканалов республики. Разговор в основном был посвящен развитию Улан-Удэ и Северобайкальска, мастер-планы которых недавно были представлены президенту России во время его визита на в столицу региона.К слову, президент приехал в Бурятию уже во второй раз за последние годы. Среди причин, почему Владимир Путин выбрал именно Бурятию, Алексей Цыденов назвал неплохие показатели социально-экономического роста, выполнение национальных проектов и многое другое.«Таким фактором, который влиял на решение Президента, на мой взгляд, стало то, что наши ребята в рамках специальной военной операции очень достойно защищают Родину. Про них хорошие отзывы от всех руководителей Минобороны, Росгвардии. Это тоже такой фактор, который создает образ Бурятии как достойного, особенного региона. Понятно, что у нас все регионы России имеют свои преимущества и достоинства, но наши мужчины, наши ребята зарекомендовали себя очень хорошо. Плюс у нас есть подшефный район в Донецкой народной республике, и там наша республика тоже проявила высокую сплоченность и эффективность работы. Мы с районом подружились, восстанавливаем его, строим, ремонтируем объекты, конечно, значительно меньше, чем у нас в республике, но для района это значимая помощь», - поделился глава республики.В целом же визит президента – это серьезный толчок в развитии Бурятии, особенно ее столицы. По словам главы республики, Улан-Удэ обретет «новое лицо». Причем, ряд мероприятий, предусмотренных мастер-планом, начнут реализовываться уже в этом году.- Первый проект – в центре города. Будет реновация всего квартала, будут строиться театр «Байкал», Национальный музей, межвузовский кампус, новое жилье и зона деловой активности. То есть город получит новое «лицо». Центр становится такой точкой притяжения, точкой локальной экономики: здесь много будет объектов торговли, сервиса, оказания бытовых услуг и другое. Все первые этажи будут задействованы в деловой активности, - отметил Алексей Цыденов.Глава Бурятии также подчеркнул, что сейчас основная застройка ведется на окраинах города, далеко от социальных объектов, школ, детских садов, объектов культуры и торговли, и рабочие места располагаются неблизко. А центр города не застраивается и остается с ветхими строениями. При этом, вдоль набережной Уды можно построить 2 млн кв.м. жилья.Отдельно Алексей Цыденов выказался о проекте межвузовского кампуса, получившего название «Байкал». По его словам, основной акцент будет сделан на создании внутри кампуса Медицинского института, что позволит решить кадровые проблемы здравоохранения Бурятии.- Нужно создавать более привлекательные условия для обучения. И межвузовский кампус объединит в себе все наши вузы. Здесь будут созданы современные лаборатории с необходимым оборудованием, современные площади для того, чтобы получать наилучшие знания. И главное – пригласим к нам лучших преподавателей со всей страны. Мы сразу вкладываем в проект кампуса приобретение жилья для них. Также настраиваемся на совместные программы с другими вузами. Кампус создаст условия для того, чтобы ребята оставались учиться здесь, получали высококачественное образование и могли реализоваться здесь, тем самым поднимая экономику нашей республики, - подчеркнул Алексей Цыденов.Заложены в мастер-план столицы и мероприятия по модернизации энергетики и ЖКХ. Это позволит решить проблему загрязнения воздуха и повысить энергобезопасность региона. И здесь главными объектами станут ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, модернизация которых предусмотрена мастер-планом. А также – перевод частного сектора на электроотопление.- Уже в этом году у нас начинается проектирование перевода частного сектора на электроотопление. Потребуется модернизация более 1 тыс. км. сетей. Цифра большая и будет уточнена при проектировании. На это предусмотрено более 8 млрд рублей. Это как раз то, что приносит нам проблемы зимой в виде копоти. Всем нужен чистый воздух. Мы приступаем уже в этом году к решению этой проблемы. Все будет зависеть от темпа работ. Невозможно же будет отключить от электроэнергии весь город разом, чтобы начать делать. Работы можно проводить только летом. Полное завершение работы - 4 года. Но начинаем уже в этом, - подчеркнул глава Бурятии.Что касается Северобайкальска, мастер-план развития которого также был представлен президенту, то, по словам Алексея Цыденова, уже в этом году на его реализацию ряда мероприятий будет выделено 4 млрд рублей.- Северобайкальск - естественный центр западного БАМа. Сегодня он единственный город на БАМе, у которого третий год подряд численность прирастает. И город требует внешнего изменения, экономического, социального и жилищного развития. Мастер-план предусматривает выход к Байкалу через новый пешеходный виадук, развитие набережной, уличной сети города, реконструкцию автомобильных дорог. Здесь поручение 85% дорог привести в нормативное состояние, - отметил Глава Бурятии.В городе будет создан комфортный пешеходный виадук, которой свяжет город с Байкалом. Развитие морской инфраструктуры: причалов, яхтенных марин, позволит возобновлению морского сообщения и созданию условий для круизного туризма и отдыха.Мастер-планом предусмотрено строительство кампуса для техникума, который будет готовить специалистов и для железной дороги, и для горно-добывающих предприятий. С учетом реализации проекта развития Восточного полигона только у РЖД в городе образовывается 800 новых рабочих мест.Жилищное строительство предполагает создание комфортных кварталов. С учетом развития железной дороги, освоения месторождений и высоким уровнем зарплаты в городе, ожидается, что численность города будет продолжать расти.Особым пунктом обозначена реконструкция и модернизация взлетно-посадочной полосы в Нижнеангарске, что поспособствует повышению доступности региона и туристического трафика.Таким образом, мастер-планы двух городов станут серьезным толчком в развитии республики в целом. Новые объекты, инвестиции, рабочие места, повышение престижа бурятских вузов, решение экологических проблем – все это создает более комфортные условия для жизни, делая регион привлекательным и для инвесторов, и для специалистов, в которых сегодня нуждается Бурятия.Фото: egov-buryatia.ru