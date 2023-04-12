21-летний матрос из Бурятии погиб в Украине

На СВО в Украине погиб житель Иволгинского района Доржиев Булат Цырендоржиевич.

Он родился 13 апреля 2001 года в Верхней Иволге.

«Булат любил играть в футбол, настольный теннис, бегать по лесу, мастерить что-нибудь. Очень любил природу, музыку, своих родных и мечтал прожить долгую и счастливую жизнь. Булат всегда был жизнерадостным, уважительным, трудолюбивым, сильным. Среди друзей и одноклассников пользовался уважением. За активное участие в школьных и районных мероприятиях награжден дипломами и грамотами»,

- рассказывают о погибшем в официальной группе ВКонтакте «Иволгинский район».



Булат погиб, выполняя боевое задание, 20 февраля 2023 года в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Булат Доржиев учился в МОУ «Верхне-Иволгинская СОШ». Окончил 9 класс в 2017 году. После окончания школы Булат поступил в Бурятский республиканский агротехнический техникум, получил специальность техника - электрика.После окончания техникума в декабре 2021 года его призвали в армию. Службу нес матросом во Владивостоке. В июле 2022 года заключил контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации. Доржиев Булат Цыренжапович – матрос авиационной эскадрильи войсковой части.

Прощальная панихида пройдет 14 апреля 2023 года в 11.00 по улице Ленина, 30, у здания администрации Иволгинского района.





Фото: группа ВК "Иволгинский район"