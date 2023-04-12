Политика и власть 12.04.2023 в 17:48

21-летний матрос из Бурятии погиб в Украине

Уроженец Иволгинского района ушел из жизни 20 февраля
A- A+
Текст: Алена Завывалова
21-летний матрос из Бурятии погиб в Украине

На СВО в Украине погиб житель Иволгинского района Доржиев Булат Цырендоржиевич.

Он родился 13 апреля 2001 года в Верхней Иволге.

«Булат любил играть в футбол, настольный теннис, бегать по лесу, мастерить что-нибудь. Очень любил природу, музыку, своих родных и мечтал прожить долгую и счастливую жизнь. Булат всегда был жизнерадостным, уважительным, трудолюбивым, сильным. Среди друзей и одноклассников пользовался уважением. За активное участие в школьных и районных мероприятиях награжден дипломами и грамотами»,

- рассказывают о погибшем в официальной группе ВКонтакте «Иволгинский район».
Булат Доржиев учился в МОУ «Верхне-Иволгинская СОШ». Окончил 9 класс в 2017 году. После окончания школы Булат поступил в Бурятский республиканский агротехнический техникум, получил специальность техника - электрика.

После окончания техникума в декабре 2021 года его призвали в армию. Службу нес матросом во Владивостоке. В июле 2022 года заключил контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации. Доржиев Булат Цыренжапович – матрос авиационной эскадрильи войсковой части. Булат погиб, выполняя боевое задание, 20 февраля 2023 года в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Прощальная панихида пройдет 14 апреля 2023 года в 11.00 по улице Ленина, 30, у здания администрации Иволгинского района.


Фото: группа ВК "Иволгинский район"

Теги
СВО Украина некролог

Все новости

«Чуть зуб не сломала!»
12.04.2023 в 17:56
21-летний матрос из Бурятии погиб в Украине
12.04.2023 в 17:48
Алексей Цыденов: «Улан-Удэ обретет новое лицо»
12.04.2023 в 17:29
Преступник-рецидивист в Бурятии покусал полицейского
12.04.2023 в 17:02
Мэр Улан-Удэ вручил благодарственные письма за оказание помощи военным
12.04.2023 в 16:55
В Улан-Удэ прошла акция против неэстетичной обрезки деревьев
12.04.2023 в 16:44
В ДФО обсудили борьбу с кибермошенничеством
12.04.2023 в 16:34
Терминалы для приема банок и бутылок установили на вокзалах ВСЖД
12.04.2023 в 16:21
В Бурятии женщина превратила кулачный бой в ножевой
12.04.2023 в 16:09
Управление ветеринарии Бурятии выясняет причины странной гибели скота
12.04.2023 в 16:09
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
Алексей Цыденов: «Улан-Удэ обретет новое лицо»
Глава Бурятии дал большое интервью телеканалам республики
12.04.2023 в 17:29
Главе Бурятии не удалось «заманить» Монголию в постоянные члены ШОС
Это стало ясно через несколько дней после российско-монгольской встречи в Улан-Удэ
12.04.2023 в 15:58
Грядущий май подарит Улан-Удэ более 100 мероприятий
В Бурятии депутаты комитета по социальной политике обсудили на заседание все нюансы празднования Дня Победы
12.04.2023 в 14:50
В правительстве Монголии назначены два новых министра
Хурэлбаатарын Булгантуяа, побывавшая недавно в Бурятии, сменила должность
12.04.2023 в 11:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru