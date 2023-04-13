Глава Бурятии о санкциях: «Они дали только плюс»

В интервью региональным телеканалам 11 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на актуальные вопросы. Он озвучил показатели социально-экономического развития, отметив, что в нынешних условиях санкционных ограничений предприятия промышленности сохраняют положительную динамику.«Если смотреть по нам, санкции дали только плюс. Доходы нашего собственного бюджета – то, что мы зарабатываем от налогов и сборов, - выросли в прошлом году на 19%. И это, кстати, нам дало возможность направить на помощь СВО более 2 млрд. рублей. И увеличить зарплаты отдельным работникам бюджетной сферы, довести до уровня средней зарплаты в регионе. Поэтому у нас всё достаточно неплохо. В этом году идём с уверенными перспективами», - сообщил глава Бурятии.Уход с рынков европейских производителей освободил для отечественных предприятий отдельные ниши.«У наших предприятий появились новые рынки сбыта. К примеру, «Теплоприбор», у них были конкуренты из Европы, они ушли. И у других предприятий также появились дополнительные возможности, потому что конкуренция с европейскими поставщиками снижается», - отметил Алексей Цыденов.Валовой региональный продукт вырос на 1,8%. Также рост зафиксирован в объёме инвестиций в основной капитал - на 26% к уровню 2021 года. Объём промышленного производства показал рост на 10%. По росту промпроизводства Бурятия оказалась на втором месте в ДФО и на восьмом - по России. Также заметные движения в сторону увеличения показывают цифры в строительстве.«У нас строительство выросло, жилищное строительство - на 4%. А вообще по строительству в целом, за прошлый год к 2021 году плюс 70%. Это касается строительства дорог, искусственных сооружений, мостов, промышленных объектов - всё вместе даёт такой прирост к уровню предыдущего года», - уточнил глава республики.Среди сдерживающих факторов развития Алексей Цыденов выделил нехватку трудовых ресурсов.«Вы сами видите множество объявлений «Требуется», «Ищем». У нас в экономике работы больше, чем трудовых ресурсов. И это, на самом деле, сегодня главный сдерживающий фактор. Так как производство, экономика сдерживаются не внешними условиями, а недостатком рабочих рук», - отметил он.Фото: пресс-служба главы Бурятии