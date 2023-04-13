Политика и власть 13.04.2023 в 13:49

Глава Бурятии о санкциях: «Они дали только плюс»

Развитие экономики республики сдерживает только нехватка рабочих рук
A- A+
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии о санкциях: «Они дали только плюс»
В интервью региональным телеканалам 11 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на актуальные вопросы. Он озвучил показатели социально-экономического развития, отметив, что в нынешних условиях санкционных ограничений предприятия промышленности сохраняют положительную динамику.

«Если смотреть по нам, санкции дали только плюс. Доходы нашего собственного бюджета – то, что мы зарабатываем от налогов и сборов, - выросли в прошлом году на 19%. И это, кстати, нам дало возможность направить на помощь СВО более 2 млрд. рублей. И увеличить зарплаты отдельным работникам бюджетной сферы, довести до уровня средней зарплаты в регионе. Поэтому у нас всё достаточно неплохо. В этом году идём с уверенными перспективами», - сообщил глава Бурятии.

Уход с рынков европейских производителей освободил для отечественных предприятий отдельные ниши.

«У наших предприятий появились новые рынки сбыта. К примеру, «Теплоприбор», у них были конкуренты из Европы, они ушли. И у других предприятий также появились дополнительные возможности, потому что конкуренция с европейскими поставщиками снижается», - отметил Алексей Цыденов.

Валовой региональный продукт вырос на 1,8%. Также рост зафиксирован в объёме инвестиций в основной капитал - на 26% к уровню 2021 года. Объём промышленного производства показал рост на 10%. По росту промпроизводства Бурятия оказалась на втором месте в ДФО и на восьмом - по России. Также заметные движения в сторону увеличения показывают цифры в строительстве.

«У нас строительство выросло, жилищное строительство - на 4%. А вообще по строительству в целом, за прошлый год к 2021 году плюс 70%. Это касается строительства дорог, искусственных сооружений, мостов, промышленных объектов - всё вместе даёт такой прирост к уровню предыдущего года», - уточнил глава республики.

Среди сдерживающих факторов развития Алексей Цыденов выделил нехватку трудовых ресурсов.

«Вы сами видите множество объявлений «Требуется», «Ищем». У нас в экономике работы больше, чем трудовых ресурсов. И это, на самом деле, сегодня главный сдерживающий фактор. Так как производство, экономика сдерживаются не внешними условиями, а недостатком рабочих рук», - отметил он.

Фото: пресс-служба главы Бурятии
Теги
санкции цыденов

Все новости

Водители Бурятии давят пешеходов
13.04.2023 в 14:36
Жителей Улан-Удэ напугала мутная вода с привкусом железа
13.04.2023 в 14:21
«Мне говорили - буду «овощем»
13.04.2023 в 14:08
Глава Бурятии о санкциях: «Они дали только плюс»
13.04.2023 в 13:49
ОНФ Бурятии: улица Трубачеева не должна была закрываться
13.04.2023 в 13:13
Павел Акилин: «Готовим Бурятию к модернизации электросетей»
13.04.2023 в 12:49
В Бурятии полицейские предотвратили лесной пожар
13.04.2023 в 12:47
БГСХА вошла в первую группу по размерам гранта «Приоритет 2030. Дальний Восток»
13.04.2023 в 12:20
В Улан-Удэ раскрыли сеть по продаже контрафактной водки
13.04.2023 в 12:11
На трассе в Бурятии ввели реверсивное движение из-за ДТП
13.04.2023 в 11:52
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
Глава Бурятии пока не нашел замену Петру Мордовскому
Действующий зампред правительства хочет стать депутатом Хурала
13.04.2023 в 11:26
Алексей Цыденов об отставке министра строительства: «Претензий к его работе нет»
Несмотря на отставку, Николай Рузавин «остается в команде»
13.04.2023 в 11:13
21-летний матрос из Бурятии погиб в Украине
Уроженец Иволгинского района ушел из жизни 20 февраля
12.04.2023 в 17:48
Алексей Цыденов: «Улан-Удэ обретет новое лицо»
Глава Бурятии дал большое интервью телеканалам республики
12.04.2023 в 17:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru