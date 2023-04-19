Политика и власть 19.04.2023 в 14:55

В Бурятии чиновники по очереди ходили в туалет за 3.6 млн рублей и спорили

Они выясняли, работает ли отхожее место в Кяхте, чья стоимость сравнима с квартирой
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии чиновники по очереди ходили в туалет за 3.6 млн рублей и спорили

На днях депутат Народного Хурала от КПРФ Тумэн Дондоков ездил в Кяхту. В населенном пункте он посетил недавно построенный туалет. Но народный избранник не смог воспользоваться им – место было закрыто. Это возмутило депутата, так как общественный туалет был построен на бюджетные деньги, а заплатили за него 3.6 миллионов рублей.

«Если бы хотя бы была вывеска, с какого по какое время работает – можно было бы верить, что он работает. Надо сказать о том, что таких туалетов по Республике Бурятия построили 11 штук. Каждый стоит 3, 6 миллионов рублей. На 40 миллионов рублей построили 11 туалетов»

 - говорит депутат.
Тумэн Дондоков задал вопрос, зачем строить такие дорогостоящие объекты, когда те еще и не работают. Народный избранник подергал ручки, обошел туалет, осмотрел его и убедился, что он закрыт.

«Самый главный вопрос – зачем нужен был здесь туалет, который не работает? И за 3.6 миллионов рублей, когда мы детям сиротам выделяем из республиканского бюджета на целую квартиру 2.6 миллионов рублей?»

 - вопрошает он.
Депутат также обратил внимание, что, помимо сирот, в республике большая очередь из многодетных семей – порядка 500 человек – которым выделяют 3.5 миллиона рублей на приобретение квартиры. Речь идет о семьях, в которых шесть и более детей.

Ситуация вызвала негодование жителей Бурятии. И, после опубликованного Тумэном Дондоковым видео, районные власти приняли решение опубликовать ответный ролик.



Так, на кадрах представитель администрации Кяхтинского района обращается к Тумэну Дондокову. Сотрудник сообщает, что, увидев видеоролик депутата, администрация города решила организовать выездную проверку отхожего места.

На кадрах сотрудник администрации проходит в туалет, разговаривает с местным работником и задает ему вопросы об отходнике. Выясняется, что накануне туалет был закрыт, потому что закончилась вода. Оказалось, расписание работы тоже есть, правда, с внутренней стороны двери. К слову, время работы с 9 утра, но туалет открыт уже в 8:30. Таким удивительным образом, после шума в соцсетях, выяснилось - все идеально.

Увы, многие пользователи походы чиновников не особо оценили, назвав видео постановочным.



Фото: скриншоты из видео

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депутаты Народный Хурал КПРФ

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