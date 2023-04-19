В республике растет интерес к охотничьему хозяйству

18 апреля в заседании «круглого стола» на тему «О некоторых вопросах охотпользования в Республике Бурятия» приняли участие представители муниципалитетов и охотпользователей, чтобы поговорить о современном состоянии охотничьего дела на территории Бурятии.

Перед этим комитет по земельным вопросам, аграрной политики и потребительскому рынку планомерно выезжал в охотничьи хозяйства разных районов нашей республики. Сейчас охотничьи угодья занимают более 80% территорий Бурятии. На них присутствует большая масса, как простых любителей охоты, так и профессионалов. Но все они испытывают ряд проблем. В общей массе можно выделить, что главная из них - эффективное использование охотничьих ресурсов и угодий.

Стоит обратить внимание, что на территории Бурятии водятся почти все виды парнокопытных. Из них 89 охотничьи животные. Объем легально получаемого мяса диких животных в республике составляет около 150 тонн в год. Но предприятий, специализирующихся исключительно на их заготовке - нет. В связи с этим одним из наиболее перспективных решений вопроса повышения экономики охотничьего хозяйства в дальнейшем может стать закуп и переработка мяса дичи местными мясоперерабатывающими предприятиями.

Однако для заготовки мяса необходима сама дичь. В своих докладах почти все выступающие сделали акцент на низкой планке материального стимулирования охотников-волчатников. Ежегодно в республиканском бюджете предусматривается 4 миллиона рублей на поощрения за каждого волка. Сумма позволяет добыть 600-800 особей в год. Но в данный момент есть проблема, материальная стимуляция охотников-волчатников составляет всего 8 тысяч рублей. Такая цена не покрывает всех расходов при охоте. На заседании «круглого стола» было выдвинуто предложение поднять размер выплаты до 10 тысяч рублей, а также рассмотреть финансовый стимул касаемо отстрела медведей.

За состоянием различных особей и порядком в лесных зонах ведут мониторинг охотоведы, регулярно выезжающие на рейды по территориям. Вопрос каждой такой поездки упирается в деньги. Из-за географической разбросанности участков выделяемых средств на бензин и допсредства не хватает. На заседании выдвинули предложение рассмотреть возможность ежегодного дополнительного финансирования за счет республиканского бюджета. Подняли и вопрос оформления самих участков. Оно занимает большое количество времени и денег. В качестве решения проблем предложили разрабатывать проектную документацию и осуществлять постановку на кадастровый учет по типовой форме.

Охота по-прежнему остается одним из самых популярных видов деятельности не только для жителей Бурятии. На стадии обсуждения находится вопрос об охотничьем туризме. Сейчас имеющиеся застройки не соответствуют стандартам туристических объектов. Для этого необходима полная модернизация и совершенствование всей инфраструктуры. Но с наплывом туризма есть вероятность, что возрастет браконьерство. Которое тоже предстоит рассмотреть более тщательно. Пока у охотоведов главный пункт в этом вопросе - градация выдаваемого оружия и лицензий.

Подходя к такому масштабному вопросу, как охотпользование в Бурятии, требуется больше научных исследований. Пока проблемы будут решаться на уровне Народного Хурала. Участники «круглого стола» считают необходимым и дальше создавать условия для стабильного развития всей отрасли охотничьего хозяйства. На сегодняшний день уже готовы некоторые рекомендации по улучшению ситуации.

«Во-первых, совершенствование нормативно-правовой базы. Увеличение финансирования на компенсации затрат на добычу волка. На сегодняшний момент увеличилась численность медведя, его тоже необходимо регулировать. По линиям министерств необходимо предложить и продумать методы и способы поддержки наших охотпользователей в рамках своих государственных программ. В случае если они примут решение заниматься предпринимательской деятельностью», - сказал Дмитрий Швецов.

Сформированные по результату заседания законодательные инициативы будут переданы в правительство.





Фото: Номер один