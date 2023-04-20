Политика и власть 20.04.2023 в 11:24

В Улан-Удэ привезли щенка солдата, погибшего в Украине

Видео: историей о собачке бойца из Бурятии поделились общественники
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Текст: Алена Завывалова
В Улан-Удэ привезли щенка солдата, погибшего в Украине

В столицу Бурятии из зоны боевых действий привезли собаку и передали родственникам погибшего военного. Об этом рассказали активисты Общероссийского Народного фронта в Бурятии.

«Очередная поездка на передовую с гумпомощью закончилась неожиданно для нас.В Улан-Удэ с нами работает добровольческое движение: бесплатно ремонтирует машины для СВО. Участники движения недавно привезли в Бурятию собаку погибшего военного.История произошла во время очередного выезда с гумпомощью в Старобешевский район ДНР», 

 - рассказали в ОНФ.

 Подробностями поделился с активистами участник событий Иван Михайлов. Он рассказал, что по прибытию в пункт передачи авто, волонтеры заметили растерянного щенка.

«Щенок держался ближе к людям. По словам местных, его в свое время нашел в зоне СВО боец из Бурятии. Он выходил собаку и заботился о ней. Но потом погиб. Родственники погибшего просили сослуживцев найти щенка и привезти в Бурятию. Добровольцы с радостью согласились. Кличку собаки никто не знал, имя появилось неожиданно. В поездке была остановка в кафе в Таганроге на ул. Лизы Чайкиной. Кафе бесплатно помогает волонтёрам и бойцам. Народным решением собаку назвали Лизой»,

- сообщили общественники.
Сейчас собачка Лиза передана родным погибшего и окружена заботой, добавили они.




Фото: скриншот из видео

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