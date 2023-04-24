Политика и власть 24.04.2023 в 11:18

Хурал Бурятии обратится с ходатайством к Владимиру Путину

Депутаты попросят президента присвоить Улан-Удэ звание «Город трудовой доблести»
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Текст: Константин Воронов
Хурал Бурятии обратится с ходатайством к Владимиру Путину
В Улан-Удэ начала работу очередная сессия парламента Бурятии. В начале заседания спикер Народного Хурала Владимир Павлов поздравил депутатов с наступающим Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Затем депутаты утвердили повестку сессии, состоящей из 41 вопроса.

Как сообщили в пресс-службе парламента, значимым кадровым вопросом станет дача согласия на назначение Алдара Гулгенова на должность зампреда правительства – руководителя администрации главы и правительства РБ. Голосование будет тайным, для назначения кандидату необходимо получить согласие более половины депутатов Хурала. Также будут утверждены кандидатуры трех мировых судей.

Также депутаты рассмотрят внесение изменений в республиканский бюджет и закон «О бюджетном процессе в Республике Бурятия», заслушают отчет Счетной палаты Бурятии и трех региональных уполномоченных - по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей.

Часть законопроектов коснутся социальной сферы. В их числе возложение на ГБУ «Многофункциональный центр» полномочий на государственную регистрацию рождения и смерти. Вносятся изменения в закон «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление», согласно которой в состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей могут включаться представители иных органов госвласти и представители общественных объединений. Для первого чтения внесен законопроект «О научной и научно-технической деятельности в Республике Бурятия».

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о ходатайстве к президенту РФ Владимиру Путину о присвоении Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести».

Согласно повестке, ряд региональных законов будут приведены в соответствие с федеральным законодательством, также будут решены вопросы внутреннего устройства парламента.

Фото: «Номер один»
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