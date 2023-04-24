Политика и власть 24.04.2023 в 13:30

Контрактники из Бурятии без военной подготовки будут проходить службу на территории России

Заключать контракт теперь могут вчерашние школьники
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Текст: Номер один
Контрактники из Бурятии без военной подготовки будут проходить службу на территории России
Согласно недавним изменениям в законодательстве России (Федеральный закон от 14.04.2023 г. №127-ФЗ), граждане, достигшие 18 лет и не имеющие военную подготовку, могут заключать контракт с Минобороны. При этом службу они будут проходить на территории России, пока не получат соответствующую подготовку.

- Внесены изменения, которые предоставляют право заключение контракта о прохождении военной службы не только действующим военнослужащим по призыву, гражданам, которые пребывают в запасе, но и гражданам, которые не состоят на воинском учете. Те граждане, которые не имеют военную подготовку, при заключении контракта будут призываться и будут проходить ее на территории Российской Федерации, и не будут привлекаться в зону СВО. У нас в основном это на территории Республике Бурятия, - отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Восточного военного округа, подполковник Максим Терентьев.
Он также подчеркнул, что таким образом они заменят людей в воинских частях.

- Их будут набирать и обучать для того, чтобы освободить людей, которые непосредственно выполняют свои служебные обязанности в воинских частях, в пунктах постоянной дислокации, чтобы можно было их заменить. Люди после частичной мобилизации участвуют в специальной военной операции свыше полугода. Хотя им предоставляются отпуска, все же им нужна возможность отдохнуть, побывать дома, набраться сил. Поэтому нужно чтобы был так называемый резерв, - сказал он.


Фото: Номер один

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