В Хурале Бурятии внесли изменения в закон «О земле»

Сегодня депутаты Хурала Бурятии приняли поправки в республиканский закон «О земле». Законопроект, в частности, облегчает принудительное изъятие участка из земель сельхозназначения, если собственник не использует его по целевому назначению или нарушает законодательство при эксплуатации.Таким образом, положения республиканского законодательства были приведены в соответствие с федеральным.Как сообщили в пресс-службе парламента, изменения коснулись трех статей закона «О земле». Так, уточнены полномочия правительства Бурятии в части принятия решений о принудительном изъятии земельных участков из земель сельхозназначения для государственных нужд. Определен порядок изъятия земельных участков из земель сельхозназначения.Кроме того, закон «О земле» дополнен положением, которым установлен запрет для собственников участков, имеющим предписание об устранении выявленного нарушения, совершать какие-либо действия по переходу или прекращению права собственности на этот земельный участок. Исключение составляет переход права собственности в порядке универсального правопреемства.Еще одно изменение касается земельных долей, собственники которых умерли. Теперь они будут признаваться выморочным имуществом. Выморочное имущество — это собственность или ее часть, которую никто не унаследовал, например, в случае отсутствия наследников. В таком случае оно переходит в собственность государства.«Органы местного самоуправления вправе до 1 января 2025 года обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные невостребованными. После этой даты муниципалитет приобретает право собственности автоматически. Кроме того, до 1 января 2025 года органы местного самоуправления будут вправе участвовать в общем собрании участников долевой собственности от имени лиц, чьи земельные доли признаны невостребованными, а также передавать в аренду земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей», - сообщили в пресс-службе парламента.Фото: «Номер один»