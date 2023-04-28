В Улан-Удэ жители многоквартирного дома обвинили ТГК-14 в «играх» с подачей тепла

Сегодня в Улан-Удэ депутаты улан-удэнского городского совета провели выездное заседание в поселке Заречный. К ним обратились жильцы дома по улице Строителей 38, с просьбой провести комиссионное обследование с привлечением рабочей группы по контролю за качеством предоставления коммунальных услуг. На встрече присутствовали депутаты, жители дома, представители ТГК-14 и общественники.







Так, по словам жителей, ПАО «ТГК-14» проводит искусственную регулировку температуры и давления теплоносителя в системе теплоснабжения. Как уверяют жильцы, это происходит посредством сужения проходных отверстий у шаровых кранов на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения в тепловой камере и уменьшением параметров температуры и давления в дневное время в ЦТП. Из-за этого в квартирах часто бывает прохладно.

«В квартирах идет понижение температуры. Мы обращаемся, в тепловой камере краны открывают, а потом в ноябре снова их закрывают. У нас идет постоянная гонка – кто откроет краны, кто закроет краны. А у нас нет теплосчетчика, в результате мы не можем получить перерасчет и не можем доказать, что у нас идет понижение температуры. Когда приезжает комиссия - все краны открыты, все хорошо по нормативам, в угловых квартирах тоже. А потом нам их все равно закрывают. Мы хотели бы, чтобы нам помогли эту проблему решить путем опломбирования теплосчетчиков»,

- рассказала жительница дома.



В до







ме находится 12 квартир. Горожане приняли решение обратиться к депутату своего округа Владиславу Дармаеву. На выездное заседание приехали 9 членов рабочей группы.

«Теплоснабжение идет некачественно. Т.е. отсутствует прибор учета, в течение отопительного сезона на протяжении 3-4 лет ведется переписка, что в доме параметры теплоносителя не соответствуют правде. В этом году были устные обращение, но за прошедшие годы есть большая переписка, хотелось бы вопрос решить и сдвинуть его с места»,

- высказался Владислав Дармаев.









Жители продемонстрировали упомянутые краны. На них действительно нет регулирующих пломб, и, в теории, любой, кто имеет доступ к подвалу, может подкрутить краны. Однако, представители ТГК-14 обвинения категорически отрицают. Для того, чтобы решить проблему, во время обсуждения было выдвинуто предложение – компания ТГК-14 и управляющая компания дома совместно запломбируют краны в открытом положении, чтобы ни у кого не было возможности проводить регулировку.

К слову, это не единственный дом, где жители обращаются с подобной жалобой. Такие же письма поступали от горожан, проживающих по улицам Транспортная, Кабанская, Дорожная др. Депутат Геннадий Бадмаев отметил, что вопрос будут держать под контролем и вернуться к нему в дальнейшем.

«Будут ставить пломбы, т.е. когда краны установят в открытом положении их ручки запломбируют, чтобы не могли их закрывать. Это будет сделано по просьбе жителей, для них будет успокоение, что к ним никто не лазит и их не перекрывает. Потом поступило предложение провести дополнительное совещание по вопросу теплоснабжения Бурвода. Все документы должна предоставить управляющая компания – акты и распечатки с теплосчетчиков, КГХ – данные с единой диспетчерской службы, а также ТГК-14 свои принесет данные, какие у них параметры на котельной и температура давления. Мы это все сверим в горсовете и скажем»,

- резюмировал итоги встречи Геннадий Бадмаев.





Фото: "Номер один"