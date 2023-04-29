Главы республик Бурятия и Тыва подписали соглашение о сотрудничестве

28 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов и глава Тывы Владислав Ховалыг подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством республики Бурятия и правительством республики Тыва.

Сотрудничество включает в себя различные направления двустороннего взаимодействия: в сфере сельского хозяйства, транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, образования, культуры, туризма, физкультуры и спорта.

- У нас общие условия для социально-экономического развития. Коэффициент бюджетной обеспеченности одинаковый, соотношение бюджетных и внебюджетных доходов и доля федерального финансирования, проблемы - похожи. Поэтому мы можем друг другу помогать, находить решения имеющихся проблем, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В сфере сельского хозяйства республики обмениваются опытом, проводятся разовые взаимные поставки племенного скота. В 2022 году из Тывы в Бурятию завезли 175 голов мелкого рогатого скота для реализации проекта Буддийской традиционной Сангхи России «Социальная отара».

В рамках сотрудничества в сфере научного обеспечения агропромышленного комплекса в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии обучаются студенты из Республики Тыва. Также оказывается взаимное содействие в участии в специализированных выставках, конференциях и других мероприятиях в сфере сельского хозяйства. Опытом обмениваются работники ветеринарной службы.

Начиная с 2022 года между Улан-Удэ и Кызыл налажено авиасообщение. В этом году запланировано выполнение 104 рейсов. Рейс Улан-Удэ – Кызыл выполняется два раза в неделю.

На церемонии подписания документа Алексея Цыденова наградили юбилейной медалью в честь столетия Тывы, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.





Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии