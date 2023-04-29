Политика и власть 29.04.2023 в 10:53

Главы республик Бурятия и Тыва подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение продлило многолетнее сотрудничество двух регионов

A- A+
Текст: "Номер один"
Главы республик Бурятия и Тыва подписали соглашение о сотрудничестве

28 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов и глава Тывы Владислав Ховалыг подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством республики Бурятия и правительством республики Тыва.

Сотрудничество включает в себя различные направления двустороннего взаимодействия: в сфере сельского хозяйства, транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, образования, культуры, туризма, физкультуры и спорта.

- У нас общие условия для социально-экономического развития. Коэффициент бюджетной обеспеченности одинаковый, соотношение бюджетных и внебюджетных доходов и доля федерального финансирования, проблемы - похожи. Поэтому мы можем друг другу помогать, находить решения имеющихся проблем, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В сфере сельского хозяйства республики обмениваются опытом, проводятся разовые взаимные поставки племенного скота. В 2022 году из Тывы в Бурятию завезли 175 голов мелкого рогатого скота для реализации проекта Буддийской традиционной Сангхи России «Социальная отара».

В рамках сотрудничества в сфере научного обеспечения агропромышленного комплекса в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии обучаются студенты из Республики Тыва. Также оказывается взаимное содействие в участии в специализированных выставках, конференциях и других мероприятиях в сфере сельского хозяйства. Опытом обмениваются работники ветеринарной службы.

Начиная с 2022 года между Улан-Удэ и Кызыл налажено авиасообщение. В этом году запланировано выполнение 104 рейсов. Рейс Улан-Удэ – Кызыл выполняется два раза в неделю.

На церемонии подписания документа Алексея Цыденова наградили юбилейной медалью в честь столетия Тывы, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.


Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии

Теги
глава Бурятии тыва соглашение

Все новости

В Бурятии горела пекарня
29.04.2023 в 12:23
«Ростелеком-Солар»: Злоумышленники активнее используют киберразведку для подготовки целевых атак
29.04.2023 в 11:43
B лecax Бypятии тyшили тpи пoжapa
29.04.2023 в 11:27
В Улан-Удэ проходит международный турнир по вольной борьбе
29.04.2023 в 11:14
Главы республик Бурятия и Тыва подписали соглашение о сотрудничестве
29.04.2023 в 10:53
В Бурятии к лету может подорожать бензин
29.04.2023 в 10:32
ТГК-14 проявила щедрость, но не к потребителям
29.04.2023 в 07:00
В Улан-Удэ жители многоквартирного дома обвинили ТГК-14 в «играх» с подачей тепла
28.04.2023 в 19:10
В Улан-Удэ депутаты Горсовета обсудили проблемы при ремонте дорог
28.04.2023 в 18:54
«Смотрите себе в трусы»
28.04.2023 в 17:38
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
В Улан-Удэ жители многоквартирного дома обвинили ТГК-14 в «играх» с подачей тепла
По их словам, как только приезжает комиссия, в доме по волшебству становится тепло
28.04.2023 в 19:10
У главы Бурятии появился советник по поддержке участников СВО
Им стал выпускник программы подготовки управленческих кадров Илья Михалёв
27.04.2023 в 12:52
Польша открыла свое посольство в Монголии. В третий раз
Еще один «третий сосед» Монголии закрывал в ней посольства уже два раза
27.04.2023 в 09:57
Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхэ хамгаалдаг Бүрин этигэмжэтэ түлөөлэгшэ зүбшөөлгүйгөөр СИЗО руу орохо аргатай болобо
25.04.2023 в 16:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru