В Бурятии завершился прием заявок на праймериз «Единой России»

В Бурятии 27 апреля завершился прием заявок на праймериз «Единой России» - процедуру предварительного партийного голосования, победители которой будут представлять партию на выборах в Народный Хурал.Заявления подали 360 претендентов, желающих войти в седьмой созыв парламента республики. Из них свыше 100 человек - из Улан-Удэ. Попробовать свои силы на предварительных голосованиях решили участники спецоперации на Донбассе, действующие депутаты Народного Хурала и горсовета Улан-Удэ, а также работники различных организаций и органов исполнительной власти, общественники, волонтеры и пенсионеры.«Предварительное голосование - это отбор, где мы советуемся с населением республики и предлагаем им проголосовать за кандидатов внутри партии “Единая Россия”. Это еще один шаг по выбору действительно самых лучших представителей Бурятии, одобренных народом, в республиканский парламент. Отмечу, что у предварительном голосовании могут принять участие и беспартийные граждане. Более того, процедура института предварительного голосования дает понятие “Личный рейтинг кандидата”. Подчеркиваю, что подобная процедура внутреннего отбора кандидатов присутствует только у партии «Единая Россия», — отмечает руководитель регионального исполнительного комитета бурятского регионального отделения «Единой России» Владимир ВедерниковНапомним, что с 17 апреля по 28 мая 2023 года в Бурятии проходит регистрация избирателей на сайте RG.ER.RU. Чтобы проголосовать за своего кандидата, следует зайти на этот сайт, и нажать активную кнопку «Хочу проголосовать».Также, напомним, в этом году «Единая Россия» выдвигает в Народный Хурал РБ пятёрку кандидатов, идущих под лозунгом «Время надёжных». Это глава Бурятии Алексей Цыденов, Герой Труда и бывший директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, а также трое политических новичков: лидер республиканского «Боевого братства» Жамбал-Жамсо Жанаев, член Общественной палаты РБ, защитница прав инвалидов Галина Горбатых, и главврач БСМП Вячеслав Дондоков, уехавший на Донбасс руководить полевым госпиталем.Фото: «Номер один»