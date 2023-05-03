Политика и власть 03.05.2023 в 15:02

Иволгинский район попросил помощи депутатов в вопросе с федеральной землей

На неиспользуемом участке планируют построить спортзал и Дом культуры
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Текст: Константин Воронов
Иволгинский район попросил помощи депутатов в вопросе с федеральной землей
Сразу несколько депутатов Госдумы России посетили с рабочим визитом Иволгинский район Бурятии. В составе делегации были зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, замруководителя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев и депутат от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, парламентарии провели встречу с главой Иволгинского района Николаем Емонаковым. В ее ходе обсуждался ряд вопросов по улучшению социальной инфраструктуры района.

Так, депутаты обсудили возможность передачи поликлиники в селе Сотниково в собственность Минздрава Бурятии. В настоящий момент это федеральная собственность, которая находится на балансе Бурятской сельхозакадемии.

- В связи с этим министерство здравоохранения не имеет права вкладывать средства для модернизации, ремонта и прочего. Получается, поликлинику нельзя расширить, и этот вопрос очень остро стоит для населения района. Мы попросили содействия решения на высшем уровне и ускорения передачи земельного участка с данным зданием в республиканскую собственность, - отметил глава Иволгинского района Николай Емонаков.

Также поднят вопрос передачи району земельного участка, находящегося в федеральной собственности. В настоящее время участок не используется.

- Мы предлагаем на этом месте возведение универсального спортивного зала, сельского Дома культуры и зоны отдыха для жителей Сотниково. Появится возможность создания вместительной автомобильной стоянки. Эта территория включена в мастер-план развития Улан-Удэнской агломерации, - подчеркнул гендиректор ООО «Трансуголь» Александр Красовский.

Кроме того, депутаты посетили поликлинику Иволгинского района, осмотрели стационар районной больницы.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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